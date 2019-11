Nicolas Vaporidis, Maurizio Costanzo suo ex professore all’università

Nicolas Vaporidis ospite del Maurizio Costanzo Show insieme ad alcuni suoi compagni d’avventura teatrale ha raccontato alcuni divertenti episodi della sua breve carriera ma anche della sua vita privata. L’attore che è in teatro con la commedia Full Monty ha ricordato a Maurizio Costanzo di quando lo ha esaminato all’università nel periodo in cui il giornalista ha insegnato a Roma.

Costanzo che non aveva memoria dell’accaduto ha chiesto all’ex attore di Notte prima degli Esami di raccontarlo al pubblico, un episodio divertente che Nicolas ricorda con piacere: “Lei forse non se lo ricordava, ma il mio ultimo esame all’università l’ho fatto con il professor Costanzo. Eh, io purtroppo sì perché è stato proprio brutto. Un po’ come Notte prima degli esami, la scena finale” .Nicolas afferma sinceramente visto il tempo passato e come sono andate le cose per lui che quella volta non era preparato, non aveva studiato e probabilmente meritava 18 se non la bocciatura e invece Costanzo gli ha concesso perfino un 20 ma lui lo rifiutò perchè era sicuro che studiando avrebbe preso un voto più alto.

Nicolas Vaporidis: “Fu un esame proprio brutto”

Nicolas Vaporidis ammette che quella volta non aveva proprio studiato ma Maurizio Costanzo fu clemente nei suoi confronti e lo voleva promuovere ma alla fine lui scelse di riprovarci: “Io non avevo studiato, lo ammetto a distanza di diciotto anni. E lei fu magnanimo perché mi disse se vuole io le posso dare 20. Io le dissi che ambivo a qualcosina di più. In realtà avrei dovuto prendere 18 e una figura, e passare“. L’attore ha anche aggiunto che quell’esperienza gli portò fortuna, subito dopo la bocciatura fece il provino di Notte prima degli Esami e fu preso: da quel momento per Vaporidis le cose sono cambiate in meglio!