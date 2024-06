“Noi siamo in nostri ormoni” di Max Nieuwdorp in uscita a luglio

Il 3 luglio arriva in libreria per Codice Edizione il libro di Max Nieuwdorp che spiega il ruolo cruciale degli ormoni nella nostra vita: Noi siamo i nostri ormoni, come gli ormoni plasmano ogni aspetto della nostra vita. Perché in una situazione di tensione abbiamo reazioni tanto forti? Come mai, man mano che si invecchia, uomini e donne tendono a somigliarsi? E perché le persone anziane hanno più bisogno di mangiare salato? Sono tutte domande a cui Nieuwdorp risponde nel suo nuovo libro.

Gli ormoni svolgono un ruolo centrale nella nostra vita, influenzando ogni fase, dal concepimento alla morte. Regolano lo sviluppo durante la pubertà, assicurano la buona riuscita di una gravidanza e governano il processo di invecchiamento. Tuttavia, nonostante i grandi progressi della scienza, molti aspetti legati agli ormoni rimangono ancora inesplorati. L’influenza dei batteri intestinali sull’equilibrio ormonale, l’identità di genere, l’orientamento sessuale e l’obesità sono solo alcuni dei temi urgenti e attuali che necessitano di ulteriori studi e comprensioni.

Max Nieuwdorp, esperto endocrinologo,

professore universitario e capo dipartimento presso l’Amsterdam University Medical Center, in Noi siamo i nostri ormoni, intreccia storie di casi clinici reali, offrendo una guida completa e approfondita a queste sostanze fondamentali per il nostro benessere. Con uno stile chiaro e coinvolgente, Nieuwdorp porta il lettore a una maggiore consapevolezza del proprio corpo e delle dinamiche che lo regolano.

Il testo di Nieuwdorp non è solo un’opera scientifica ma è un mix di storia e medicina nel senso più ampio. L’autore infatti ha voluto liberarsi dalle pretese pseudo scientifiche che vedono negli ormoni la risposta ai disturbi più comuni e spiega come in questi casi ci sia sempre un’interazione tra ambiente, corpo e mente.

FORMATO: 14 x 21 cm (brossura con alette) | PAGINE: 336 | PREZZO: Euro 26,00

ISBN: 979-12-5450-108-5