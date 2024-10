Scienza,pseudoscienza, società in uscita il 14 ottobre

In uscita il prossimo 14 ottobre con Zanichelli il nuovo saggio di Giovanni Boniolo SCIENZA, PSEUDOSCIENZA, SOCIETÀ. Difendersi dalle fake news e imparare a fare scelte informate.

ANTEPRIMA

L’autore interverrà per presentare il libro il 12 ottobre alle 17:30 al CICAP Fest 2024, il festival che si tiene a Padova a cura del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze.

Editing genetico, cambiamenti climatici, intelligenza artificiale, medicina personalizzata sono solo alcune delle scoperte su cui le società sono chiamate a prendere decisioni chiave per il futuro. E se è importante considerare le ricadute etiche delle scoperte scientifiche, è altrettanto indispensabile capire come funziona la scienza che le ha prodotte, come racconta Giovanni Boniolo tra casi di cronaca, indagini rigorose, approfondimenti.

29 agosto 2016. Eleonora, una ragazza padovana di 17 anni, muore. Ha una leucemia linfoblastica acuta ma, spinta dai genitori – peraltro per questo condannati con sentenza definitiva della Corte di Cassazione a due anni per omicidio colposo, ha rifiutato la chemioterapia per seguire il «Metodo Hamer» sviluppato dal medico tedesco Ryke Geerd Hamer. Per la sua invenzione, secondo cui il cancro nasceva da un trauma emotivo non risolto o da un conflitto psicologico, Hamer era stato già arrestato e condannato per frode e abuso della professione medica in diversi Paesi europei.

27 maggio 2017: Francesco, un bimbo di sette anni malato di otite che vive a Cagli, una città vicino a Pesaro, muore. I genitori di Francesco si erano affidati a un «medico» che aveva sconsigliato di portare il bimbo all’ospedale e aveva prescritto una cura omeopatica.

Da casi come questi prende il via il saggio di Giovanni Boniolo

“SCIENZA, PSEUDOSCIENZA, SOCIETÀ. Difendersi dalle fake news e imparare a fare scelte informate” in uscita per Zanichelli il prossimo XX ottobre. Un testo rigoroso e attuale, capace di indagare in modo chiaro e completo i rischi che si corrono a non interrogarsi sul valore ma anche sulla complessità della scienza.

“La scienza è un affare complesso” spiega Boniolo. “Da un lato, la si scrive sulla carta (spesso con un linguaggio assai astratto) e viene controllata in laboratori sofisticati che funzionano in un modo talvolta oscuro per i cittadini. Dall’altro, è prodotta da uomini e donne che, come tutti, hanno vizi e virtù, difetti morali e pregi morali. Gli scienziati e le scienziate vivono come tutti in società, che sono influenzate da indirizzi politici, tradizioni culturali, credi religiosi e valori ideologici: questo condiziona sia le scelte di ricerca sia la loro applicazione. E all’interno di queste società, naturalmente, possono svilupparsi atteggiamenti antiscientifici o pseudoscientifici. (…) Non è facile, insomma, comprendere che cosa sia la scienza senza prima capire quali siano le sue dinamiche, e in particolare senza avere ben chiare alcune distinzioni.

Per esempio, tra la necessaria politica della scienza e la pericolosissima politicizzazione della scienza. Tra i risultati scientifici e le follie pseudoscientifiche. Fra l’onestà e trasparenza di molti ricercatori e la mancanza di etica di altri.”

Il saggio di Boniolo è un vero e proprio percorso di approfondimento in cui,

capitolo dopo capitolo, lettori e lettrici seguono l’autore in un viaggio allo scoperta del sottile confine tra scienza e pseudoscienza, tra notizie verificate e fake news, tra questioni economiche e scelte etiche ed esistenziali personali per arrivare fino alle responsabilità sociali e morali di chi conduce la ricerca ma anche di chi la applica e chi la comunica al pubblico.

“Non capire che cosa sia scienza e quali vantaggi possa produrre può essere pericoloso per la qualità della vita di ognuno di noi, dei nostri cari e dei nostri concittadini, ma è altrettanto rischioso non avere la capacità e le conoscenze per poterla governare” sintetizza Boniolo.

“SCIENZA, PSEUDOSCIENZA, SOCIETÀ” è quindi un libro che esplora la nozione di informazione e il modo in cui opera la comunità scientifica, che indaga il contesto valoriale in cui si inserisce la scienza e al tempo stesso si interroga sulle questioni di etica pubblica e sulle scelte etiche ed esistenziali personali. Una guida essenziale per navigare con chiarezza le complessità del presente.

Uno sguardo sull’autore – Giovanni Boniolo

Laureato in Fisica e in Filosofia, ha lavorato all’Università di Padova (Dipartimento di Filosofia), all’Università di Milano (Dipartimento di Medicina e aggregato al Dipartimento di Oncologia Sperimentale dello IEO) e all’Università di Ferrara (Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione).

È Ambasciatore Onorario della Technische Universität München e Cavaliere dell’Ordine della Repubblica Italiana. È membro e consulente di riviste scientifiche, case editrici e istituti culturali internazionali. Ha pubblicato per Cambridge University Press, Palgrave, McMillan, Springer.

Il libro di Giovanni Boniolo si inserisce ne “Le Chiavi di lettura”, libri autorevoli pubblicati da Zanichelli e scritti da personalità di spicco del mondo della scienza e della divulgazione. Saggi che affrontano temi di rilievo per la realtà contemporanea e mettono in risalto il collegamento tra la storia delle idee e i confini della ricerca, aiutando a capire come la scienza e la tecnologia influenzano il nostro modo di vivere e di pensare.