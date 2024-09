Autori e autrici Feltrinelli a Pordenonelegge 2024

Anche quest’anno Feltrinelli sarà protagonista al festival Pordenonelegge con due grandi autori internazionali come Richard Ford e Eshkol Nevo e molte altre autrici e autori italiani.



Pordenone sarà infatti il palco dell’atteso ritorno in Italia di Richard Ford che presenterà il suo nuovo libro “Per sempre” in dialogo con Gabriele Romagnoli mentre Eshkol Nevo incontrerà i lettori dopo il successo del suo ultimo libro “Legami” pubblicato da Feltrinelli Gramma.



Attesa anche la presenza di Federica Manzon, finalista al Premio Campiello con il suo ultimo libro “Alma”. Anche Umberto Galimberti sarà presente al festival dove terrà una lezione sulla filosofia del suo ultimo libro “L’etica del viandante”. Ci saranno poi: Antonio Moresco con “Canto del buio e della luce”, Maurizio Maggiani che parlerà di “La memoria e la lotta” e Antonella Viola che parlerà del suo ultimo libro “Il tempo del corpo”.

Il primo giorno sarà ospite anche Mario Colucci per parlare al pubblico di Franco Basaglia.

Per Feltrinelli Kids saranno a Pordenonelegge Vichi De Marchi e Emanuela Da Ros, rispettivamente autrici di “Chiamami Giulietta” e “Come ti rapisco il nonno”.

Oltre a Eshkol Nevo Feltrinelli Gramma porterà a Pordenone anche Eraldo Affinati e Sandra Petrignani.

Mercoledì 18 settembre



09:00 Spazio Piazza della Motta. Vichi De Marchi, “Caro Autore, ti scrivo… – Chiamami Giulietta”, (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

10:00 Capitol. Eshkol Nevo, “Legami”, presenta Tullio Avoledo (SCUOLE SUPERIORI)

17:00 Convento di San Francesco. Mario Colucci e Marica Setaro, “L’eredità di Franco Basaglia”, presentano Cristina Meneguzzi e Margherita Gobbi.



Giovedì 19 settembre

17:00 Auditorium Largo San Giorgio. Antonio Moresco, “Canto del buio e della luce”.



Venerdì 20 settembre

19:00 Capitol. Richard Ford, “Per sempre”, presenta Gabriele Romagnoli.

21:00 Teatro Verdi. Umberto Galimberti, Lectio magistralis “Lo spaesamento e l’etica del viandante”.

Sabato 21 settembre



15:00 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli. Rosella Postorino, “Nei nervi e nel cuore. Memoriale per il presente”, presenta Valentina Berengo.

19:00 Spazio Piazza della Motta. Sandra Petrignani e Alberto Rollo. “Cane e padrone”, presenta Michela Fregona.

19:00 Capitol. Antonella Viola, “Il tempo del corpo. Il sole, il sonno e il ritmo della vita”, presenta Elisabetta Pozzetto.

21:00 Teatro Verdi. Massimo Recalcati, “La Legge del desiderio. Radici bibliche della psicoanalisi”.





Domenica 22 settembre



15:00 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli. Fernando Aramburu, “Il bambino”, presenta Federica Manzon.

17:00 Auditorium Largo San Giorgio. Eraldo Affinati, “Caro Autore, ti scrivo… ANCH’IO” – Le città del mondo, presenta Monia Merli.

17:00 Teatro Verdi, Ridotto. Federica Manzon e Ginevra Lamberti, “Il nordest e i suoi confini, tra storia e mondi immaginari” presenta Michela Fregona.

17:00 Auditorium Istituto Vendramini. Maurizio Maggiani, “La memoria e la lotta. Calendario intimo della Repubblica”, presenta Alessandro Mezzena Lona.

17:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan). Emanuela Da Ros, “Come ti rapisco il nonno”, (DAGLI 8 ANNI, PER TUTTI)