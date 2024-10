Il cibo e l’uomo: storia, etica e scienza, 5 libri per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione di domani 16 ottobre 2024, Codice Edizioni propone una selezione di opere che esplorano il tema del cibo attraverso una varietà di prospettive, mettendo in luce le sue complesse implicazioni sociali, storiche, scientifiche e culturali.

Dalla storia millenaria dell’uomo, in cui il cibo ha giocato un ruolo cruciale nell’evoluzione delle civiltà, alla riflessione etica sul consumo animale, fino alle più recenti scoperte scientifiche che studiano le interazioni tra cervello e gusto, questi libri offrono nuove chiavi di lettura su un tema centrale della nostra esistenza quotidiana.

Il cibo, infatti, non è solo nutrimento, ma anche cultura, identità e strumento di potere, capace di influenzare la politica, l’economia e persino le nostre relazioni sociali. Attraverso l’approfondimento delle dinamiche che legano l’uomo al cibo, Codice Edizioni ha portato l’attenzione su questioni cruciali: come la scienza ha cambiato il nostro rapporto con il mangiare, quali sono le sfide etiche della produzione alimentare moderna e come la nostra percezione del gusto è plasmata dal cervello e dai sensi.

In un’epoca in cui il cibo è al centro di dibattiti globali sulla sostenibilità, la salute e l’etica, questi volumi offrono spunti di riflessione fondamentali per comprendere meglio il nostro presente e immaginare un futuro più consapevole e informato.

Un po’ come noi. Storia naturale del maiale (e perché lo mangiamo)

di Kristoffer Hatteland Endresen

Un po’ come noi di Kristoffer Hatteland Endresen esplora il nostro complesso rapporto con il maiale, un animale che da un lato è visto come simbolo di impurità e dall’altro come risorsa alimentare preziosa. Endresen si è immerso per sei mesi in un allevamento intensivo, vivendo da vicino la realtà della produzione suina, e riflette su questioni etiche e scientifiche: è giusto mangiare un animale così vicino a noi, per intelligenza e biologia? Il libro offre uno spunto di riflessione sui sistemi alimentari moderni e sul valore etico delle nostre scelte alimentari.

La fine delle voglie. Ritrovare la saggezza perduta del mangiar bene

di Mark Schatzker

Con La fine delle voglie, Mark Schatzker esplora la relazione tra il cibo e la nostra salute, interrogandosi su come l’industria alimentare abbia modificato il nostro rapporto con il gusto. Secondo Schatzker, l’introduzione di additivi e la manipolazione degli ingredienti hanno ingannato il nostro cervello, distorcendo i segnali naturali del corpo e contribuendo alla crisi dell’obesità e del diabete. Il libro propone una riflessione su come possiamo riscoprire la “saggezza naturale” del nostro organismo per mangiare in modo sano e consapevole.

All’origine del gusto. La nuova scienza della neurogastronomia

di Gordon M. Shepherd

Un’indagine rivoluzionaria su come il cervello percepisce il gusto e su come i nostri sensi interagiscono durante il processo alimentare. Shepherd ci guida in un affascinante viaggio nella neurogastronomia, una disciplina che mette in luce i meccanismi cerebrali che si attivano quando mangiamo e assaporiamo un cibo. Il libro non solo aiuta a comprendere perché ci piacciono certi cibi e non altri, ma offre anche una nuova prospettiva su come promuovere una sana alimentazione.

Una storia commestibile dell’umanità

di Tom Standage

Un affascinante viaggio attraverso la storia dell’uomo, ponendo il cibo come protagonista degli eventi storici più importanti. Dall’invenzione dell’agricoltura alla nascita delle prime reti commerciali globali, Standage esplora come il cibo abbia influenzato le civiltà, la politica e l’economia mondiale. Il libro getta luce su temi attuali come la crisi alimentare e l’uso delle risorse agricole, offrendo uno sguardo storico sulle sfide alimentari contemporanee.

Una storia del mondo in sei bicchieri

di Tom Standage

Con questo saggio Tom Standage propone un percorso storico alternativo, raccontando la storia dell’uomo attraverso sei bevande emblematiche: birra, vino, liquori, tè, caffè e Coca-Cola. Queste bevande non sono solo simboli culturali, ma anche motori di cambiamenti sociali ed economici epocali. Standage ci offre un affresco della civiltà umana attraverso il “filtro” dei bicchieri, mostrando come le abitudini alimentari abbiano accompagnato e influenzato le grandi trasformazioni della storia.

In occasione della Giornata Mondiale dell’alimentazione, questi ed altri titoli Codice Edizioni che trattano il tema dell’alimentazione saranno disponibili in offerta nella versione e-book sullo store Bookrepublic dal 14 al 20 ottobre. Per scoprire tutti i titoli in promozione: https://www.bookrepublic.it/ebooks/editore/codice-edizioni/

UN PO’ COME NOI. Storia naturale del maiale (e perché lo mangiamo)

PAGINE: 320 | PREZZO: Euro 26,00 | ISBN: 979-12-5450-109-2

Kristoffer Endersen, storico e giornalista, ha lavorato anche come insegnante. I suoi articoli sono stati pubblicati da alcuni tra i più noti giornali e quotidiani norvegesi. Un po’ come noi è il suo primo libro, nato come reportage giornalistico.

LA FINE DELLE VOGLIE. Ritrovare la saggezza perduta del mangiar bene

PAGINE: 256 | ISBN: 979-12-5450-069-9 | PREZZO: Euro 23,00

Mark Schatzker lavora al Modern Diet and Physiology Research Center della Yale University. Ha pubblicato un libro (The Dorito Effect) e scrive regolarmente per “The Globe and Mail” di Toronto.

ALL’ORIGINE DEL GUSTO. La nuova scienza della neurogastronomia

Euro: 25,00 | Pagine: 270 | ISBN: 9788875787752

Gordon M. Shepherd, Professore di neurobiologia alla Yale School of Medicine, è stato direttore editoriale del “Journal of Neuroscience”, ha pubblicato per la Oxford University Press e per la MIT Press.

UNA STORIA COMMESTIBILE DELL’UMANITÀ

Euro: 22,00 | Pagine: 256 | ISBN: 9788875789961

UNA STORIA DEL MONDO IN SEI BICCHIERI

Euro: 19,00 | Pagine: 213 | ISBN: 9788875786991

Tom Standage, Editor dell’“Economist”, per il quale si occupa di affari, finanza e scienza. Ha lavorato per il “Guardian”, il “New York Times” e “Wired”, ed è autore di numerosi libri.