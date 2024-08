Un pò come noi

In arrivo il 4 settembre nelle librerie italiane l’ultimo libro del giornalista Kristoffer Hatteland Endresen: UN PO’ COME NOI. Storia naturale del maiale (e perché lo mangiamo) pubblicato da Codice Edizioni, un saggio sul nostro complesso rapporto con i maiali e l’etica del consumo di carne.

Il libro ci pone domande fondamentali: è etico mangiare senza troppi sensi di colpa un animale che ci somiglia così tanto? Come possiamo bilanciare le nostre abitudini alimentari con il rispetto per la vita animale?

Un po’ come noi è una sorprendente esplorazione di un animale spesso trascurato e frainteso: il maiale.

Attraverso un’indagine meticolosa e coinvolgente, Endresen ci porta all’interno del mondo degli allevamenti intensivi, offrendo una profonda riflessione sul nostro complesso rapporto con le creature che mangiamo e su come sono arrivate per la prima volta nel nostro piatto.

Il maiale è un animale che

incarna tutto ciò che è sporco, brutto e volgare, ma è anche dotato di un’intelligenza sorprendente, con capacità cognitive paragonabili a quelle di un bambino di tre anni. Inoltre, il maiale rappresenta un modello medico di inestimabile valore, essendo utilizzato per esercitazioni mediche e per la produzione di “pezzi di ricambio” per gli esseri umani, dalle valvole cardiache ai reni.

Endresen ha deciso di vivere in prima persona l’esperienza degli allevamenti intensivi, facendosi assumere per sei mesi in una struttura e seguendo una cucciolata di maialini dalla nascita alla macellazione. Il risultato è un racconto avvincente che intreccia la dura quotidianità degli allevamenti con riflessioni profonde sul nostro tortuoso e contraddittorio rapporto con i maiali.

Scopriremo come metà del mondo li alleva per cibarsene mentre l’altra metà li considera impuri, e ci addentreremo nelle più recenti ricerche scientifiche sulla loro intelligenza e sulle loro applicazioni in ambito medico.

Endersen ispirato da opere come Se niente importa. Perché mangiamo gli animali di Jonathan Safran Foer e Il dilemma dell’onnivoro di Michael Pollan invita i lettori a riconsiderare le nostre abitudini alimentari e a riflettere sull’etica del consumo di carne: è giusto mangiare senza troppi sensi di colpa un animale che ci somiglia così tanto?

AUTORE

Kristoffer Endersen storico e giornalista, ha lavorato anche come insegnante. I suoi articoli sono stati pubblicati da alcuni tra i più noti giornali e quotidiani norvegesi. Un po’ come noi è il suo primo libro, nato come reportage giornalistico.

DATI

FORMATO: 14 x 21 cm (brossura con alette) | PAGINE: 320 | PREZZO: Euro 26,00

ISBN: 979-12-5450-109-2