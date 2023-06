Nola, litiga con la fidanzata e investe dei giovani in strada

Momenti di terrore questa notte nel centro storico di Nola, in provincia di Napoli. Un ragazzo a bordo di una Fiat Panda nera, si è scagliato sulla folla in piazza Duomo. Diversi i giovani in loco che stavano festeggiando e facendo serata. L’uomo ha perso completamente la razionalità e ha cominciato a zigzagare investendo ben 7 pedoni. Poi è ripartito a tutta velocità, prendendone in pieno altri.

Alla fine dopo l’ultima manovra, la Panda nera si è allontanata dal centro di Nola in direzione del comune di Camposano. A causa della velocità, la vettura è rimasta coinvolta in un incidente stradale e si è capovolta. In loco sono presto intervenute le forze dell’ordine, chiamate proprio dei ragazzi presenti in piazza. Arrivati anche i sanitari che hanno trasportato in ospedale i giovani feriti: alcuni sono in condizioni molto serie.

Il giovane aveva litigato con la fidanzata

Il ragazzo alla guida della Panda è rimasto ferito all’interno dell’abitacolo. Secondo le prime ricostruzioni pare che il giovane si sia “sfogato” così dopo aver litigato con la fidanzata. Un testimone ha raccontato: “Ha investito una persona e gli ha fatto fare tipo tre metri di volo. Il proprietario del bar ha abbassato la serranda e il ragazzo ha preso la sua macchina, una Panda nera, e ha fatto retromarcia e si è schiantato (o almeno ha cercato di farlo) verso la serranda del bar”.