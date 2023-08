Non può imbarcare il cane e lo abbandona nel parcheggio dell’aeroporto

Una storia che indignerà i moltissimi amanti degli animali. Dure le accuse nei confronti di una donna che all’aeroporto di Pittsburgh, negli Stati Uniti ha abbandonato il suo cane. La donna doveva prendere un volo, ma il personale dell’aeroporto le ha fermamente impedito di salire a bordo con l’animale senza gabbia.

Il cane in questione è un Bulldog Francese che dopo il decollo dell’aereo preso dalla donna è stato trovato incustodito in un passeggino. Erano le 5:30 del mattino e l’animale era nel parcheggio per le soste brevi all’aereoporto. Gli agenti si sono messi subito in azione per rintracciare la proprietaria. L’animale dotato di chip è stato velocemente attribuito alla donna che però si è resa irreperibile.

Una crudeltà inaudita nei confronti dell’animale di 7 anni che comunque versava in buone condizioni di salute ed è stato portato in un rifugio in cui rimarrà fino a quando non troverà una famiglia che sia in grado di amarlo come merita.

Una storia estremamente triste che per fortuna si è conclusa bene per l’animale, un po’ meno per la donna che rischia una multa salata con un importo pari a 1000 dollari e dovrà affrontare un processo per abbandono di animali.