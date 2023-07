Non sono una signora, Alba Parietti soddisfatta: “alla fine ho vinto”

Reduce dal successo di Non sono una signora, forma dedicato al mondo delle drag queen, Alba Parietti si è detta soddisfatta del suo lavoro. La conduttrice ha lottato per la messa in onda dello show e nonostante alcuni rinvii alla fine ha vinto. Il programma è piaciuto ed ha avuto un buon riscontro del pubblico.

E’ possibile che il format abbia una seconda edizione e di questo Alba è molto felice: “Sono emozionata e commossa, felice di leggere tanti complimenti che però credo ci siamo meritati. Nella mia lunghissima carriera non avevo mai lottato così per un programma. E sono felicissima di averlo fatto. Questo programma così forte della sua energia, creato da una squadra coesa che mai si è arresa ha portato un prodotto difficile, delicato con allegria, professionalità e grande eleganza”.

Queste le parole della conduttrice che cavalca l’onda del successo d’anni e dopo un periodo lontana dalla conduzione ha trovato il programma giusto per lei. “Perché nonostante i pregiudizi è stato un programma senza una sbavature, senza un momento di volgarità. Solo grande rispetto e cooperazione. Grandissima squadra che senza nessuna promozione in un periodo estivo senza sostegno, dopo cinque rinvii sicuramente penalizzanti e lasciatemelo dire forte solo della grande forza del programma ha vinto una scommessa difficilissima.“

Non sono una signora avrà una seconda stagione

Secondo alcuni rumors accreditati e visto il successo ottenuto i vertici Rai starebbero pensando ad una seconda stagione di Non sono una signora. Per il momento non ci sono risposte ufficiali anche se l’orientamento è positivo: “Grazie ai concorrenti che hanno preso un rischio con noi e si sono messi in gioco. Grazie alla direzione Rai che ci ha alla fine permesso di mostrare che il mondo drag è un mondo fatto di passione, professionalità e leggerezza.

La volgarità abita solo chi la esprime in contesti che richiederebbero invece delicatezza. Abbiamo vinto tutti insieme, grazie al pubblico che ci ha dato fiducia, amore e condivisione e ha capito lo spirito del programma. Grazie”.