Notte di fuoco a Reggio Calabria: una sparatoria e due incidenti

Serata di fuoco a Reggio Calabria. Prima il terribile incidente mortale a Capo d’Armi, poi la sparatoria ad Arghillà ed infine un sinistro in tangenziale. I residenti del quartiere Arghillà, sono stati improvvisamente svegliati nel cuore della notte da una serie di colpi di arma da fuoco. In una sparatoria, infatti, sarebbe rimasto ferito un uomo di origine romena (C.M). Dopo l’accaduto, la vittima si sarebbe recata autonomamente al Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano.

S’indaga per capire cosa abbia generato il momento di tensione sfociato nel ferimento dell’uomo. Qualche ora prima, aveva perso la vita in un sinistro un motociclista. L’uomo viaggiava in direzione nord sulla SS106 Jonica Taranto-Reggio Calabria, tra Saline e Lazzaro, nell’hinterland meridionale della città di Reggio.

L’incidente mortale sulla Tangenziale

La vittima, A. S., aveva 29 anni, era originaria di Reggio Calabria e stava ritornando da una tipica giornata di mare. Infine, un altro incidente stradale si è verificato sulla tangenziale di Reggio Calabria, a ridosso dello svincolo di Spirito Santo in direzione sud. Lo scontro è stato tra due auto che si sono tamponate in modo lieve senza riportare conseguenze agli automobilisti. Sul posto è presto intervenuta la Polizia Stradale.