Ottobre su Cartoonito

DINO RANCH – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 2 ottobre tutti i giorni alle 18.00.

Approdano in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (46 del DTT) i nuovi attesi episodi di DINO RANCH.

L’appuntamento è dal 2 ottobre tutti i giorni alle 18.00.

La serie segue le avventure della famiglia Cassidy, che vive in una fattoria di loro proprietà. Un luogo tutt’altro che ordinario, in quanto gli animali che lo popolano sono tutti dinosauri.

Come giovani allevatori, i piccoli protagonisti imparano le basi del mestiere e assaporano la vita del ranch, che offre loro ogni giorno nuove e imprevedibili sfide. In questa nuovissima serie animata umani e dinosauri vivono insieme e in armonia, in un mondo fantastico che unisce le romantiche atmosfere del Vecchio West con le meraviglie di Jurassic Park, dove al posto dei classici animali da fattoria abitano le specie di dinosauri più disparate.

Accanto ai dinosauri addomesticati che vivono e lavorano nel ranch troviamo anche i dinosauri selvaggi che abitano nelle lande oltre i recinti. Ogni dinosauro ha una sua personalità distinta e, sebbene non possa parlare, comunica attraverso un’inconfondibile gestualità.



La famiglia Cassidy è composta da tre fratelli adottivi con i rispettivi dinosauri da compagnia, che sotto l’attenta e costante guida di Papà Bo e Mamma Jane si occupano della loro fattoria. Jon, il fratello maggiore, è il leader del gruppo ed è un amante dell’avventura: coraggioso ed esperto con il lazo, cavalca il fedelissimo Blitz sognando di diventare un esperto cowboy dei dinosauri.

Anche sua sorella Min

è una ragazza piena di energia e dal cuore grande, specializzata nella cura degli animali: da grande vuole diventare una veterinaria e cavalca il dolcissimo dinosauro Clover. Completa il trio dei piccoli Dino rancher il fratello minore Miguel, un bambino geniale e molto saggio: la sua specialità sono le invenzioni di ogni genere che possano essere utili al ranch o ai dinosauri che vi abitano.

Al suo fianco il triceratopo Tango, dotato di una forza straordinaria e di un’indole docile. Essere un Dino Rancher significa soprattutto dare una mano alla famiglia e alla piccola comunità di dinosauri, senza mai dimenticare che l’imprevisto può essere dietro l’angolo: a Dino Ranch, infatti, i problemi da risolvere possono essere grandi… come un T-REX.

In queste inedite puntate ci saranno 6 episodi speciali a tema dinosauri alati. I dino rancher si recheranno al Dino-aereoporto dove Tara con il suo pterodattilo gli insegnerà…a volare! Queste speciali avventure vedranno i Dino Rancher fare squadra con tanti nuovi dinosauri volanti e li vedranno impegnati in alcune importanti missioni di salvataggio.

BUGS BUNNY COSTRUZIONI – NUOVA SERIE IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Tutti i giorni alle 19.30.

Prosegue l’appuntamento in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (46 del DTT) – tutti i giorni alle 19.30 – con la nuova esilarante serie BUGS BUNNY COSTRUZIONI che vede protagonista la banda dei piccoli Looney Tunes!

Gli intramontabili personaggi targati Warner Bros. Animation sono pronti a conquistare il pubblico più giovane con questa inedita serie ricca di spassose avventure.

In questo nuovo show Bugs Bunny, Lola, Daffy, Porky e Titti, aiutano i loro concittadini, gli abitanti di Looneyburg, costruendo magnifici edifici. Che si tratti di una nuova pista o di un gelato gigante, nessuna impresa per i Looney Tunes costruttori si rivela impossibile grazie anche ai loro incredibili veicoli personalizzati e allo spirito di squadra.

BUGS BUNNY COSTRUZIONI combina la stravaganza e l’umorismo dell’iconico gruppo di personaggi attraverso storie e valori moderni, nei quali i bambini di oggi potranno facilmente immedesimarsi.

PAW PATROL – I NUOVI EPSIODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 16 ottobre tutti i giorni alle 17.15.

Approdano in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (46 del DTT) i nuovi attesi episodi di PAW PATROL.

L’appuntamento è dal 16 ottobre tutti i giorni alle 17.15.

La serie animata segue le avventure di Ryder, un bimbo che ha salvato e addestrato dei cuccioli mettendo in piedi un’originale squadra di pronto intervento. Il team di salvataggio è formato da: Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble e Skye. Ognuno di loro è dotato di un mezzo super tecnologico che lo caratterizza ed ha un’abilità particolare che gli permette di portare il proprio contributo alla squadra nel risolvere le missioni.

Nel corso di ogni episodio i nostri eroi affrontano una serie di emergenze che colpiscono la loro comunità. La squadra è sempre pronta ad intervenire per aiutare chi è in difficoltà, che si tratti di salvare un gattino, oppure di intervenire quando un treno viene travolto da una valanga, non c’è sfida che non siano capaci di superare. E naturalmente c’è sempre spazio per giocare e divertirsi.

BATWHEELS – NUOVA SERIE IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 30 ottobre tutti i giorni alle 19.00.

Arriva in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (canale 46 del DTT) l’attesissima nuova serie BATWHEELS.

L’appuntamento è dal 30 ottobre tutti i giorni alle 19.00.

BATWEELS, prodotto da Warner Bros. Animation, è il nuovo e primo imperdibile show targato DC con protagonisti Batman, Robin e Batgirl dedicato al pubblico prescolare.

La serie, all’insegna dell’action e dell’avventura, combina due degli elementi più amati dai bambini: i supereroi e le macchine!

Lo show, infatti, ruota attorno ad una squadra di giovani veicoli superpotenti che difendono Gotham City dal crime insieme ad una schiera di iconici eroi DC.

Le Batwheels vivono nella Batcaverna, direttamente sotto la residenza di Bruce Wayne. Il quartier generale di Batman per la lotta al crimine è un paradiso automatizzato per i veicoli, dotato di tutto ciò di cui il team ha bisogno per la manutenzione e il supporto, comprese le stazioni di rifornimento, le baie di riparazione e i computer che la squadra utilizza per monitorare le emergenze intorno a Gotham City.

Il team di super-veicoli è composto da:

BAM, la Batmobile leader del team che, proprio come Batman, ha un forte senso della giustizia; REDBIRD, la macchina sportiva di Robin dal caratteristico colore rosso fuoco, è il “fratello minore” del gruppo, entusiasta, curioso e desideroso di mostrarsi degno aiutante di Bam; BIBI, la coraggiosa moto di Batgirl è la più veloce del gruppo ma anche la più impulsiva e spesso si tuffa nelle missioni senza aver prima definito una strategia; BUFF, il Bat monster truck è il “forzuto” della squadra, capace di travolgere qualsiasi ostacolo ma è anche di gran cuore, un “gigante gentile” che deve ancora imparare a gestire la sua forza; infine, c’è BATWING, il supersonico jet di Batman, il più intelligente e sicuro membro del gruppo.

Non mancheranno avvincenti sfide con i veicoli dei malvagi di Gotham City.

A supportare il team, ci saranno BATMAN che, come una figura paterna, motiva le giovani Batwheels; ROBIN, che nel corso della serie diventerà sempre più sicuro delle proprie capacità; e BATGIRL, l’esperta di tecnologia, sempre pronta all’azione.

Nelle loro avventure, le Batwheels impareranno a conoscere ed affrontare gli imprevisti della vita.

I piccoli spettatori potranno osservare il mondo attraverso “i fari” dei protagonisti e riconoscersi in loro perché i veicoli di Batwheels sono proprio come dei bambini!

BATWHEELS vedrà al centro tante storie, misteri e avventure sempre all’insegna della comedy e dell’azione.

Lo show mostrerà ai bambini l’importanza dell’amicizia, del lavoro di squadra e della fiducia in sé stessi e verso la propria unicità.

LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 10 ottobre tutti i giorni alle 19.50.

Torna uno degli appuntamenti più amati dai fan di Cartoonito (canale 46 del DTT).

Dal 10 ottobre tutti i giorni alle 19.50, approdano sul canale i nuovi episodi de LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY.

È il sogno di ogni bambina rimpicciolirsi e giocare nella casa delle bambole dei propri sogni e Gabby, la protagonista del nuovo, originalissimo show – realizzato combinando una parte cartoon e una in live action – aiuterà a farlo. Con un po’ di magia coinvolgerà i piccoli spettatori nel suo fantastico mondo, in compagnia di irresistibili gattini e con tante strabilianti avventure.

Gabby è una bambina di 11 anni ottimista e determinata che accetta i suoi difetti e riesce sempre a trasformare ogni errore in una crescita. È irrefrenabile, ama i gatti – dai quali è circondata! – cucinare e stare insieme ai suoi amici. Ha un vero e proprio talento: quello di mettersi sempre in mezzo a situazioni divertenti, con un atteggiamento positivo nei confronti di sé stessa e della vita.

Il suo migliore amico Pandy Panda nel mondo reale è un peluche,

ma quando Gabby apre la sua casa delle bambole prende vita! Pieno di energie e amante degli scherzi, è sempre al suo fianco, pronto ad affrontare ogni avventura con un sorriso e uno spuntino.

Dopo aver ricevuto la sorpresa della casa delle bambole dell’episodio attraverso la sua meow meow mailbox, Gabby si prepara in un meticoloso unboxing e, una volta aperta la casa delle bambole, tutto ciò che deve fare è mettere le scintillanti orecchie da gatto e cantare la canzoncina di rimpicciolimento, dando il via a sempre nuove avventure.

I bambini potranno quindi divertirsi insieme a Gabby e agli altri amici gatti – Dolcetto, Birbagatto, Siregatta, Dj Catnip, Gattina Fatina e Cuscigatta- giocando, creando, ballando e imparando nuove cose ogni giorno.

La serie, colorata e vivace, è ricca di musica, avventure e magia, elementi che la rendono unica nel suo genere e assolutamente imperdibile per i piccoli fan del canale.

I FILM SU CARTOONITO

Un nuovo appuntamento dedicato ai movie, su Cartoonito tutti i lunedì alle 19.30.

Arriva su Cartoonito (46 del DTT) un nuovo appuntamento, ogni lunedì alle 19.30, dedicato ai movie.

Si parte il 2 ottobre con “Doraemon – Il film: Nobita e le piccole guerre stellari”.

Un giorno d’estate, Nobita incontra un piccolissimo alieno di nome Papi. È il Presidente di un pianeta molto lontano di nome Pirika ed è arrivato sulla Terra fuggendo da un esercito ribelle. Doraemon e i suoi amici vengono attaccati dalla nave da guerra spaziale nemica che sta inseguendo Papi! E così, si decidono a partire verso lo spazio per andare a salvare il paese natale del loro nuovo amico!

Il 9 ottobre sarà la volta di “Piovono Polpette 2”

L’inventore Flint Lockwood credeva di aver salvato il mondo dopo essere riuscito a distruggere la sua invenzione più nefasta: una macchina che trasformava l’acqua in cibo provocando delle tempeste di cheeseburger e spaghetti. Ben presto, però, Flint viene a sapere che la sua invenzione è sopravvissuta e ha iniziato a mettere insieme cibo e animali per creare degli “animacibi”!

Il 23 ottobre andrà in onda su Cartoonito “ANGRY BIRDS 2”.

Secondo capitolo della serie animata che si ispira all’omonimo videogame. Una nuova minaccia mette in pericolo sia l’isola dei pennuti arrabbiati che quella dei maiali, loro nemici giurati. Dovranno unire le loro forze per sconfiggere Zeta, un misterioso uccello viola proveniente da un’isola ghiacciata, che insieme al suo esercito ha intenzione di distruggere le isole, portando un eterno inverno con la tecnologia criocinetica.

Per evitare un destino congelato Birds e Pigs stringono un’alleanza: Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila si uniranno alla squadra dei maialini formata da Leonard, il suo assistente Courtney e il tecnologico Garry. La supersquadra cercherà di salvare le penne – in tutti sensi – grazie anche all’aiuto della sveglia Silver, sorella di Chuck.

29 ottobre da non perdere “ANT BULLY – UNA VITA DA FORMICA”.

Quando sei piccolo come una formica, il mondo più grande è molto più avventuroso! È quello che impara Lucas dopo aver sparato con la sua pistola ad acqua a delle povere formiche. Per vendicarsi loro ricorrono a una pozione segreta che riduce “il distruttore” alle loro dimensioni… e trasforma un formicaio in una montagna di emozioni, avventure e risate! Julia Roberts, Nicolas Cage, Meryl Streep e Paul Giamatti sono tra le voci della versione originale di questa scatenata ed appassionante commedia dedicata a tutta famiglia.

CARTOONITO (canale 46 del DTT)

nasce nell’agosto 2011 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia. È il canale tematico gratuito sul digitale terrestre rivolto ai bambini in età prescolare con 24 ore di programmazione giornaliera dedicata. Cartoonito propone un palinsesto sicuro con cartoni animati di qualità come: Hey Duggee, Simone, Tom & Jerry, MeteoHeroes, Paw Patrol e tanti altri ancora. A prendere per mano i piccoli telespettatori e guidarli attraverso la programmazione del canale, i Cartoonitos, quattro simpatici personaggi che introducono di volta in volta le serie in onda.

Il sito www.Cartoonito.it,

oltre a dare informazioni sugli show del canale, coinvolge i bambini e i loro genitori con iniziative e giochi interattivi che stimolano la creatività dei più piccini. Sulla Cartoonito App – l’applicazione gratuita di Cartoonito disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

Settembre su Cartoonito