Novi di Modena: bimbo di 2 anni muore annegato in piscina

Tragedia in provincia di Modena. Un bimbo di soli 2 anni ha perso la vita per annegamento in una piscina di un’abitazione privata. Il dramma si è consumato ieri sera intorno alle 21.50 a Novi nella frazione di Sant’Antonio di Mercadello. Qualche giorno fa i genitori del piccolo avevano montato una piscina da esterno. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino (F.P. le sue iniziali) sarebbe entrato in acqua all’insaputa dei genitori: potrebbe essere che sia caduto in piscina accidentalmente.

Il primo ad accorgersi di quanto accaduto è stato il padre. Quest’ultimo, appena rientrato a casa ha notato il piccolo esanime che galleggiava in acqua. Lo ha afferrato e con l’aiuto di una vicina di casa, infermiera, ha cercato disperatamente di animarlo, in attesa che arrivassero i soccorsi. A quel punto è stato attivato l’elisoccorso, ma nonostante l’intervento repentino per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

I sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso

Nonostante sia stato portato d’urgenza in elisoccorso al Pronto Soccorso, infatti, i sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti? Di chi è la responsabilità? La tragedia si è verificata durante un momento di distrazione dei genitori? Maggiori dettagli si avranno nelle prossime ore.