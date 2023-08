Nunzia De Girolamo dopo il malore in diretta: “E’ colpa mia”

Nei giorni scorsi Nunzia de Girolamo è stata protagonista di un malore in diretta tv. L’ex parlamentare conduce insieme a Gianluca Semprini Estate in diretta. Un format molto seguito e apprezzato dal pubblico. Sempre molto professionale e attenta la Girolamo improvvisamente si è sentita male e ha fatto preoccupare il pubblico e i presenti. Oggi ha spiegato al Corriere della sera cos’è successo.

La De Girolamo ha smentito ogni possibile affermazioni sul suo stato di salute. Sta benissimo e non ha nessuna patologia, il malessere è stato causato da lei che “pasticcia” con il cibo. La conduttrice ha infatti affermato di non mangiare in modo corretto e ha avuto una sorta d’indigestione che le ha procurato il mancamento:

“Adesso sto bene ho solo un po’ pasticciato col cibo e, poiché la mia soglia del dolore è piuttosto bassa, ho avuto una piccola indigestione che mi ha provocato uno svenimento. Ma la colpa è mia: mangio male, un po’ come capita. Pizza, dolci, gelati… Mischio tutto”. Insomma nulla di grave o preoccupante. L’ex parlamentare è stata soccorsa e si è fatta visitare da un medico, ma a quanto pare non è nuova a questi tipi di malessere soprattutto in Estate.

Nunzia de Girolamo: “Non pensava che tante persone si preoccupassero“

La conduttrice si è detta piacevolmente sorpresa dei tanti messaggi ricevuti. Non pensava che molte persone si preoccupassero per lei: “Non credevo che il malore avuto in tv potesse avere un tale effetto, ma in tanti mi hanno chiamato e scritto per chiedermi come stavo. Per fortuna non è successo niente di grave”.

Dopo l’esperienza come parlamentare Nunzia de Girolamo è stata più volte opinionista di Non è l’Arena, e d’altri salotti tv in vista. Poi ha intrapreso la carriera televisiva e le sono stati affidati format come Ciao Maschio, Botta e risposta e appunto Estate in Diretta.