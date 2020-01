Nuovo Facebook a partire dal 2020: cosa cambia

Il team di Zuckerberg ha annunciato un restyling della versione desktop del popolare social network Facebook, introducendo anche la modalità scura. Il nuovo social sarà disponibile a partire dalla primavera 2020, dopo diversi mesi di lavoro per riprogettarlo.

Questo nuovo design sarà prima sperimentato per un gruppetto di utenti, poi successivamente verrà distribuito a tutti gli users.

Quali sono le novità più importanti?

Verranno rimodernati specialmente il profilo utente e la bacheca con le notizie (newsfeed), con l’idea di proporre una linea minimal.

Fino alla diffusione ufficiale, gli utenti potranno familiarizzare con la nuova versione o tenere quella vecchia. Le innovazioni, inizialmente, colpiranno solamente la versione web prima di giungere anche sull’app.

Le principali novità su Facebook

L’obiettivo è quello di modernizzare la piattaforma senza dover rinunciare alle diverse funzionalità. Ma non si tratta esclusivamente di una scelta di design, poiché Facebook verrà implementato con altre funzioni interessanti. In primo luogo, la funzione di “Dating” con la connessione di profili compatibili qualora tale funzione dovesse essere attivata. Così Facebook si appresta a diventare un diretto competitor di Instagram.

Gira voce anche che il team di Facebook, che si occupa anche degli altri social di proprietà di Zuckerberg come Instagram e Whatsapp, voglia unificare tutti i servizi di messaggistica in una sola nuova app. Per ora queste sono solo voci di corridoio prive di conferma, per sapere con effettiva certezza cosa Zuckerberg&Co hanno in serbo per gli utenti della piattaforma non ci resta che aspettare la data di rilascio, che dovrebbe essere aprile 2020.

