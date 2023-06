Offlaga: uomo travolto in monopattino

E’ stato travolto da una moto mentre era a bordo di un monopattino, ed è morto sul colpo. Il sinistro si è verificato questa notte a Cignano di Offlaga. La vittima è un uomo di 38 anni di origini egiziane. Poco dopo la mezzanotte è stato sbalzato a terra e per lui non c’è stato più nulla da fare. I soccorritori, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri di Pontevico e Radiomobile, non hanno potuto che constatarne il decesso.

Alla guida del motociclo, una Bmw R150, c’era un 43enne residente a Offlaga. Quest’ultimo ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in codice giallo in Poliambulanza. I mezzi sono stati sequestrati e i rilievi sono stati affidati alle forze dell’ordine. Resta ancora da delineare la dinamica dell’incidente che ha messo fine alla vita del 38enne.

Dal 2020 più di 1.000 scontri a Milano che hanno coinvolto i monopattini

Dal giugno del 2020 a oggi, dunque da un anno a questa parte, si sono verificati più di 1.000 scontri a Milano in cui almeno uno dei due mezzi coinvolti era un monopattino elettrico. L’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato è intervenuto durante l’incontro “Monopattini e dintorni: sicurezza, rischi, norme”, organizzato presso l’auditorium Testori di Palazzo Lombardia. Durante l’incontro l’assessore ha reso noti i dati sopraindicati.