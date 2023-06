Olgiate: treno travolge una persona in stazione

Tragedia questa mattina alla stazione di Olgiate Molgora. Poco prima delle ore 9, un treno proveniente da Milano Centrale e diretto a Sondrio (numero 2816), ha investito una donna. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima di 46 anni si trovava in mezzo ai binari all’arrivo del treno ed ha perso la vita. Sul posto sono presto giunti i carabinieri di Merate, i vigili del fuoco di Lecco e le ambulanze Soreu ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.

Stando alle prime indiscrezioni potrebbe essersi trattato di un gesto di autolesionismo. Al momento sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti. Il treno che ha investito la donna si è fermato poco oltre la stazione. Bloccato prima dell’arrivo in stazione anche il treno che giungeva in senso opposto.

La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa

La circolazione ferroviaria, che già era in forse per via dello sciopero, è attualmente sospesa tra le stazioni di Olgiate-Calco-Brivio e Calolziocorte Olginate. Questi i treni coinvolti: lo stesso 2816; il 2017 partito da Sondrio alle 7.41 e diretto a Milano Centrale; il 24826 partito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Lecco; il 24828 partito da Garibaldi e diretto a Lecco; il 24831 partito da Lecco alle 8.36 e diretto a Porta Garibaldi.