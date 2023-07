Omar Shaker: Il prodigio del calcio italiano punta in alto con la Pro Vercelli

Mahmoud Shaker, meglio conosciuto come Omar Shaker, è nato il 9 giugno 2008 a Torino da genitori di origine egiziana. Da qualche anno, con la sua straordinaria abilità nel segnare gol ha catturato l’attenzione degli esperti nel mondo del calcio.

Dopo aver conquistato il calcio dilettantistico per due stagioni, nonostante la sua giovane età, Omar Shaker ha dimostrato di possedere un talento straordinario che ha catturato l’attenzione e l’ammirazione di allenatori e talent scout. Grazie al suo incredibile fiuto del goal e una determinazione senza pari, Omar ha superato le aspettative, segnando un numero impressionante di gol rispetto alle sue presenze in campo. Questa straordinaria performance ha dimostrato che è pronto per fare il salto nel calcio professionistico.

Ora, a soli 15 anni, Omar ha ottenuto un’opportunità unica nella sua giovane carriera, firmando il suo primo contratto da professionista con la squadra della Pro Vercelli. Questo segna un passo fondamentale nel suo percorso calcistico e alimenta le aspettative per il suo futuro nel mondo del calcio.

Con il suo stile di gioco eccezionale, la sua visione tattica e la capacità di segnare gol, Omar Shaker è destinato a diventare una stella in ascesa nel calcio professionistico.

Una delle sue qualità migliori è la straordinaria continuità nel segnare gol, lasciando il segno con una frequenza impressionante. Le sue statistiche parlano da sole e lo pongono come un autentico bomber di razza. Nel corso degli anni, ha subito una trasformazione straordinaria, trasformandosi in una macchina da gol implacabile.

Il rendimento di Shaker nella stagione 2022/23 ha superato ogni aspettativa. Indossando la maglia del Chieri, ha letteralmente dominato il campo, segnando ben 55 gol in soli 24 partite, con una media straordinaria di 2 gol a partita. Questo rendimento eccezionale testimonia il suo talento innato e la sua abilità nel finalizzare le azioni.

Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club di calcio professionistico e dilettantistico ma alla fine la Pro Vercelli è riuscita ad ottenere la firma di Shaker il 4 luglio.

NOME: MAHMOUD

COGNOME: SHAKER

DATA DI NASCITA: 09/06/2008

LUOGO DI NASCITA: TORINO

SQUADRA: GIOVANISSIMI REGIONALI CHIERI UNDER 15/PRO VERCELLI

DATI TECNICI

PRECEDENTI ESPERIENZE: Nella stagione 2022/2023 in forza al CHIERI UNDER 15 ha realizzato 55 reti aggiudicandosi il titolo di capocannoniere. Nella stagione precedente, vestendo la maglia della Pro Eureka è stato autore di 27 reti. Il 25 ottobre 2022 è stato convocato per le rappresentative Regionali Under 15.

Il 04 luglio 2023 ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Pro Vercelli.

RUOLO: Attaccante dotato di ottima tecnica. Ottimi tempi di gioco di inserimento e smarcamento che lo rendono una “spina nel fianco” per le difese avversarie. Bravo in qualsiasi tipo di calcio che si tratti di tiro da fermo, in movimento, al volo o acrobatico; ottimo battitore di punizioni al limite dell’area. Calcia forte e preciso. Ha ottimo dribbling ed eccellente cambio di direzione sia con che senza palla. Goleador che vede e sente la porta: Per natura, dopo uno scambio rapido col compagno, attacca lo spazio oppure cerca l’uno contro uno sfruttando tecnica e velocità per poi calciare in porta; ma sa essere inoltre altruista e mettere anche il compagno nella situazione ideale per segnare. Ha spiccata predisposizione al sacrificio per la fase difensiva dove appunto non si risparmia. A completare il quadro tecnico una buona visione di gioco, destro secco e velocità nel breve.

CARATTERE: Determinato, serio e professionale. In campo grazie al suo carattere forte è un punto di riferimento per i suoi compagni che lo considerano un leader in grado proprio di spronarli e motivarli. Un giocatore che più di ogni altro merita un palcoscenico professionistico, ha bisogno di una società che scommetta sul suo talento e maturità sapendo che è un giocatore di prospettiva e ottimo investimento.

Ma qual è il segreto di tanto successo? Per rispondere a questa ed altre domande, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare in esclusiva Omar Shaker

Omar, complimenti per aver firmato il tuo primo contratto da professionista! Come ti senti ora che sei ufficialmente un calciatore professionista?

Grazie mille, ora che ho firmato il mio primo contratto da professionista mi sento felice ma allo stesso tempo sono consapevole di essere più concentrato degli altri anni

Qual è stato il momento più emozionante della tua carriera finora? Hai qualche ricordo particolare che ti ha fatto capire che il calcio era la tua vera passione?

Finora due sono i momenti molto emozionanti per me, il primo la vittoria del campionato con il Chieri e il secondo la firma con la Pro Vercelli

Essere un calciatore giovane richiede impegno, dedizione e sacrificio. Quali sono i tuoi punti di forza, le tue principali fonti di motivazione e cosa fai per migliorare costantemente le tue abilità calcistiche?

I miei punti di forza sono la molta dedizione per questo sport e, per migliorare costantemente, mi alleno da solo e cerco di fare una vita sana

La Pro Vercelli ha una storia ricca nel calcio italiano. Cosa significa per te rappresentare questa squadra e quali sono i tuoi obiettivi a breve e lungo termine come calciatore?

Sono molto felice di rappresentare una squadra storica come la pro Vercelli, i miei obiettivi per questa stagione sono di vincere il campionato facendo parecchi goal, sperando anche in una chiamata dalla nazionale egiziana

Il calcio è uno sport che richiede una buona mentalità e la capacità di affrontare le sfide. Come ti prepari mentalmente prima delle partite e come affronti eventuali momenti di pressione o difficoltà durante una partita?

Mentalmente prima delle partite cerco di rilassarmi il più possibile ascoltando musica e allo stesso tempo restando concentrato. I momenti di difficoltà li affronto cercando di cancellare tutto e andare avanti, ricominciando a giocare come se non fosse successo niente

Durante la tua carriera di calciatore, sicuramente hai avuto modelli o ispirazioni. C’è un calciatore professionista a cui ti ispiri particolarmente e che consideri un punto di riferimento per il tuo sviluppo come giocatore?

Per me da sempre è stato punto di ispirazione e riferimento come giocatore in campo e fuori: Karim Benzema

Durante il tuo percorso nel calcio, chi è stata la persona o le persone che ti hanno supportato maggiormente e ti hanno incoraggiato nel raggiungimento di questo traguardo?

In primis tutta la mia famiglia, senza di loro non sarei quello che sono oggi, poi un ringraziamento particolare va ai miei mister, perché da tutti ho sempre imparato qualcosa di diverso

Vorremmo ringraziare Omar Shaker per la sua disponibilità e il tempo che ci ha gentilmente dedicato durante questa intervista. Ci auguriamo che possa ottenere il massimo successo nel suo futuro calcistico con la Pro Vercelli.

Desideriamo inoltre esprimere la nostra sincera gratitudine all’Avv. Antonio Flora, il suo stimato procuratore, per aver agevolato questa opportunità. Il suo supporto è stato fondamentale nel rendere possibile questa intervista. Siamo riconoscenti per il suo impegno e la sua professionalità nel rappresentare Omar Shaker nel suo percorso nel mondo del calcio.