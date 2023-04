Omicidio Porta Furba: arriva la convalida per l’arresto di Daniele Viti

Continua la caccia a chi ha sparato al carrozziere amico di Luigi Finizio, a sua volta assassinato il 14 marzo scorso a Centocelle. L’ultima vittima è Andrea Fiore, il carrozziere 53enne ucciso nella sua abitazione in via dei Pisoni, al Quadraro in zona Porta Furba a Roma, nella notte di domenica scorsa. Daniele Viti, 43enne originario di Veroli, centro in provincia di Frosinone è il primo indagato per l’omicidio di Fiore.

Il suo portafoglio, infatti è stato rinvenuto sull’uscio di casa dell’uomo, a pochi passi dal suo corpo esanime. Tuttavia, gli inquirenti sono certi che ci siano altri killer a piede libero e stanno continuando ad indagare sul caso. Nel frattempo è arrivata la convalida dell’arresto di Viti. L’indagato ha partecipato a due processi in meno di 24 ore.

Il gip ha convalidato il suo arresto per concorso in omicidio volontario e l’uomo ha preso parte ad una seconda udienza presso il tribunale di Frosinone. Qui è stato accusato del furto di due fucili nell’abitazione di un conoscente a Veroli, dove Viti risiedeva fino a qualche tempo fa prima del trasferimento nella Capitale. L’indagato ha anche precedenti per stalking e maltrattamenti in famiglia al padre e alla sorella.