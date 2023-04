Opera (Milano): due operai morti in un incidente e uno gravissimo

Tragedia all’interno del golf club Le Rovedine di via Karl Marx 16 a Noverasco di Opera (Milano). Questa mattina 12 aprile, poco prima delle 10, un cestello di una gru ha ceduto, facendo precipitare 3 operai per circa 15 metri. I dipendenti stavano lavorando per l’azienda Lattoneria Edile Pavese: avevano il compito di tagliare i rami e potare un albero. Due dei lavoratori, di 51 e 69 anni, sono morti sul colpo in seguito all’impatto con l’asfalto.

Il terzo, invece, un ragazzo di 25 anni, ha riportato gravi traumi al cranio e al torace, fratture multiple alle gambe e ad un braccio. In loco sono presto intervenuti i soccorritori del 118 con quattro ambulanze, due automediche e l’elisoccorso. Il sopravvissuto al momento risulta incosciente e le sue condizioni sono molto gravi. I sanitari lo hanno trasportato in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La struttura, dopo aver ceduto è precipitata addosso ai tre operai, schiacciandoli completamente. La tragedia ha visto anche l’arrivo repentino dei vigili del fuoco, con quattro mezzi, e la polizia locale di Opera, alla quale sono affidati i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.