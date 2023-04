Opicina, schianto nella notte: muore 19enne

Un’altra vittima della velocità a Trieste, lungo la Strada Nuova per Opicina. Qui, nella serata di ieri intorno alle 23.30 un violento scontro frontale tra un’auto e una morto ha messo fine alla vita di un giovane 19enne. L’incidente è avvenuto nel tratto di carreggiata compreso tra il semaforo dell’obelisco e l’incrocio con via Commerciale.

La prima chiamata di soccorso è arrivata al Numero unico di emergenza Nue112, dove gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato da Trieste l’equipaggio di due ambulanze Als (Advanced Life Support) e l’automedica. Sono stati lunghi e complessi i tentativi di rianimare la vittima, ma per il giovane Denis Vidau non c’è stato nulla da fare. Al momento sono ancora in corso le ricerche per stabilire le dinamiche dell’incidente.

La donna alla guida è stata trasportata all’ospedale di Cattinara

Alla guida della vettura, una Mercedes, c’era una donna di 57 anni. Questa è stata trasportata all’ospedale di Cattinara con l’ambulanza, in codice giallo, ma non avrebbe riportato serie conseguenze. Le sue condizioni, infatti, non risultano essere gravi al momento. Nel luogo dell’incidente sono presto giunti anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.