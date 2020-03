Ora legale 2020, quando cambia?

Come ogni anno nel mese di Marzo scatta l’ora legale.

Ora legale 2020

Si avvicina quindi il passaggio dall’ora solare a l’ora legale che quest’anno scatterà la notte tra Sabato 28 Marzo e Domenica 29 Marzo. Le lancette si sposteranno un’ora in avanti ovvero dalle 2.00 alle 3.00 ,si dormirà un’ora in meno.

Lo scorso anno si era parlato per abolire il cambio tra ora solare e ora legale, ma l’Italia ha rifiutato, inviando a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni. Il governo Conte bis non ha presentato modifiche al documento. Questo vuol dire che tutto rimarrà inalterato, almeno fino ad un contrordine. L’Ue ha abolito l’obbligo di spostare le lancette a partire dal 2021, con i Paesi che potranno scegliere in autonomia il proprio fuso orario.

Ora legale: che cos’è e a cosa serve?

L’ora legale riguarda il risparmio energetico. Viene attribuita a BenjaminFranklin nel 1784 in particolare un articolo pubblicato sul quotidiano francese Journal de Paris in cui si spiegava come sfruttare le ore di luce estive grazie all’ora legale. Anche se molti storici ritengono che il primo ad aver teorizzato l’ora legale sia stato il biologo GeorgeVernonHudson che nel 1895, alla RoyalSociety della Nuova Zelanda, propose di spostare le lancette dell’orologio in avanti durante l’estate per usufruire di ore di luce in più.

Solo nel 1907 il costruttore inglese William Willet la propose come soluzione alla crisi energetica europea durante il primo conflitto mondiale. Dal 1916 la Camera dei Comuni di Londra diede il via libera e molti paesi seguirono a ruota. Dal 2001 in tutti i paesi dell’Ue l’ora legale inizia l’ultima domenica di marzo e termina con l’ultima domenica di ottobre. In Italia l’ora legale è in vigore dal 1966. In precedenza era stata usata per la prima volta nel 1916. Dopo essere stata abolita e riconfermata diverse volte, è stata definitivamente adottata dal nostro Paese con una legge del 1965.

