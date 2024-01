Padova: ragazza minorenne accoltella 26enne

Una lite in casa termina con un tentativo di omicidio, questo è quello che è accaduto a Padova nella notte, precisamente in un appartamento in un condominio in via Falloppio non lontano dall’Ospedale Civile del capoluogo di provincia veneto.

A intervenire nel luogo del crimine i carabinieri della sezione radiomobile di Padova, allertati da una segnalazione. Una volta giunti sul posto, i militari dell’arma hanno trovato il 26enne ferito, disteso a terra all’interno dell’appartamento. I carabinieri hanno prontamente tamponato la ferita in attesa dell’arrivo dei soccorsi, giunti dopo pochi minuti sulla scena del crimine. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza, viste le gravi condizioni, presso il plesso ospedaliero ed è stato sottoposto ad urgente intervento chirurgico.

Nell’appartamento, i militari dell’arma hanno identificato tre persone, un 21enne, proprietario dell’abitazione e due ragazze, di 17 e 18 anni. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, riportata da ADNKRONOS, sembrerebbe che i giovani avessero trascorso la serata insieme tra locali, per poi spostarsi in quell’appartamento, dove il proprietario aveva iniziato a cucinare qualcosa.

Nel frattempo il 26enne e la 17enne avrebbero iniziato a litigare pesantemente fino a quando la minorenne avrebbe preso un coltello da cucina per colpire la vittima al petto. La minore è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio.