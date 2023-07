Padova, uomo muore accoltellato in una lite

Albert Deda, 24enne di origine albanese, è stato trovato morto nell’atrio del condominio di cinque piani dove viveva, in via Dorighello, nel popolare quartiere Forcellini a Padova. L’allarme è scattato in seguito alla segnalazione di un cadavere sanguinante nello stabile. Così i carabinieri sono intervenuti assieme al Suem 118 e ai vigili del fuoco per far luce sulla vicenda.

Nello stesso complesso abitativo sono stati trovati altri due uomini gravemente feriti: due cittadini albanesi di 26 e 28 anni, anch’essi con colpi di arma da taglio, che sono stati portati d’urgenza all’ospedale. La zona è stata immediatamente transennata e i militari, anche con l’ausilio delle squadre per gli interventi speciali, hanno concluso che i tre residenti nel quartiere, erano stati probabilmente coinvolti in un regolamento di conti finito in un delitto.

Resta da chiarire il movente alla base del litigio

Gli inquirenti si sono messi sulle tracce dei responsabili dell’omicidio. Gli agenti della sezione di Polizia stradale di Gorizia, hanno fermato in autostrada, all’altezza dello svincolo di Villesse, due uomini, residenti allo stesso indirizzo della vittima. La dinamica ritenuta più realistica è quella di una lite scoppiata all’interno dell’appartamento, tuttavia quello che al momento resta ancora da chiarire è il movente alla base del litigio.