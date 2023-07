Palermo: prende fuoco anche la discarica

Estate da incubo per chi vuole viaggiare in Sicilia. L’isola ha sfiorato temperature da record che fino ad oggi hanno portato allo sviluppo di ben 43 roghi su tutto il territorio. L’ultimo riguarda la discarica comunale Bellolampo a Palermo, andata a fuoco causando disagi per la popolazione. In città è stato istituito il centro operativo comunale per l’emergenza a causa degli incendi che avvolgono ancora le colline attorno al capoluogo.

I roghi riguardano, in particolare, la montagna di Capo Gallo e il promontorio che sovrasta la località balneare di Mondello. L’aeroporto del capoluogo siciliano ha annunciato sui social la chiusura fino alle 11 di martedì: i voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi. Le fiamme sono arrivate a lambire anche l’autostrada A29 Palermo-Mazara, e gli svincoli di Villagrazia Carini e Cinisi sono stati chiusi.

- Advertisement -

Ben 43 roghi su tutto il territorio

Diverse sono le squadre dei vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Protezione civile che cercano di fronteggiare la situazione, con l’ausilio di canadair. Nella discarica di Bellolampo, il fumo nero si è sviluppato nella quarta vasca, dove vengono conferiti i rifiuti prodotti in città. Motivo per cui se l’incendio non viene circoscritto e spento il più velocemente possibile c’è il rischio di non poter smaltire l’immondizia.