Palpeggia una bambina di 6 anni: uomo condannato a 6 anni

Un uomo di 50 anni è stato condannato, come riporta L’Adige, a 6 anni con il rito abbreviato per aver abusato della figlia di un collega durante un pranzo tra famiglie. La tragica vicenda si è verificata in Trentino nel 2021 durante un momento conviviale aziendale in cui erano invitati anche mogli e figli. In quest’occasione l’artigiano si sarebbe allontanato dagli altri commensali, con la scusa di andare in una stanza a controllare come stessero gli altri bambini.

Proprio qui, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe portato la piccola, togliendole i pantaloni e toccandole le parti intime. Si sarebbe giustificato con lei spiegando che si trattava di un gioco. Tuttavia, la scusante non ha convinto la bambina che si è rivestita ed è corsa al tavolo dei genitori, raccontando in lacrime l’accaduto e dicendo il nome di chi aveva provato ad abusare di lei.

- Advertisement -

La piccola è stata portata all’ospedale Santa Chiara per un controllo

Subito dopo l’accaduto la piccola è stata portata all’ospedale Santa Chiara per un controllo; è stata sottoposta a test specifici e, confrontandosi con una psicologa, è riuscita ad esternare il suo dolore. Contestualmente è scattata la denuncia dei genitori nei confronti del cinquantenne ed a distanza di due anni adesso è finalmente arrivata la sentenza definitiva.