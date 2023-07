Pamela Prati ha un nuovo amore: il toyboy ha solo 19 anni

Paparazzata da Diva e Donna per le vie della capitale Pamela Prati non è uscita allo scoperto ma ormai è fuori dubbio che ha un nuovo amore. La showgirl nei giorni scorsi ha pubblicato sul suo profilo social uno scatto dove appare di spalle a passeggio per il centro di Roma.

Al suo fianco un’aitante giovanotto. Questa volta l’amore conquistato da Pamela è reale. A confermarlo il servizio di Diva e Donna che non solo ha mostrato gli scatti dell’ex gieffina mentre bacia appassionatamente il misterioso giovane, ma ha anche rivelato la sua identità. Si chiama Simone Ferrante, è un modello di 19 anni e ha ben 45 anni meno di lei. E’ evidente che la differenza d’età non preoccupa Pamela che si sta godendo il momento d’amore senza farsi troppo condizionare da certi convenevoli.

Sapete l’età di Pamela Prati?

Pamela è nata il 26 novembre 1958, oggi ha 65 anni.

“Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento” questa la didascalia di uno dei post condivisi recentemente da Pamela. L’ex vippona ha ritrovato l’amore e a quanto pare un equilibrio sentimentale che le mancava da tempo. Inoltre, secondo alcuni rumors, sarebbe parte del cast di Tale e quale della prossima stagione. Pamela è riuscita a superare il momento tragico legato al caso Mark Caltagirone, un caso per cui dovette subire una gogna mediatica rilevante.

Pamela Prati: “L’età è una questione di testa”

La differenza d’età tra Pamela Prati e il suo toy boy non sembra essere importante per la showgirl che oggi si vuole solo vivere questo momento speciale. In più occasione l’ex vippona ha riferito che l’amore non ha età e che è solo una questione di testa.

Ora sta mettendo in atto le sue teorie e sfuggire ad un bel e aitante ragazzo diciannovenne non è facile visto che il bel Simone è anche una persona molto attenta all’esigenze della showgirl. Ci sarà un seguito?