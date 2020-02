Pandora anelli: prezzi 2020

Pandora anelli, nuove e storiche collezioni: un inno all’eleganza

Come un inno alla purezza delle forme e dei colori della natura, Pandora anelli sceglie per la nuova collezione 2020, uno stile minimalista dal tocco elegante come l’anello solitario una delle ultime novità.

Texture sferiche e movimenti armoniosi, si ripropongono così nell’intera linea: dagli anelli componibili, a cuore, corona, alcuni firmati Disney, agli orecchini, collane, charms e bracciali. Un gioiello che fa la differenza adatto per ogni occasione, anche per un San Valentino romantico perchè non regalare i gioielli Pandora.

Anelli Pandora: prezzi per tutte le misure

La nuova collezione anelli Pandora, include i classici modelli a corona, a cuore, fedine tonde o a zig zag, anelli a fascia impreziositi da cristalli o con maxi pietra incastonata. Quindi largo spazio a tutti i gusti e tutte le tasche:

Novità anello pandora 2020 Anello Solitario in argento 925 Prezzo: 45.00 euro

Anelli | My True Colours in 12 colori diversi, le decorazioni con sfere in cristallo della collezione Purely Pandora Prezzo: 45.00 euro

Da € 29,00 a € 49,00

Anelli da € 59,00 a € 89,00

Anello fioritura Gloriosa in argento 925 dal design particolare Prezzo: 89.00 euro

Da € 149,00 a € 349,00

Anelli Corona da 69 euro

Come conoscere le misure degli anelli Pandora

Cosa accade quando vogliamo regalare un anello e non conosciamo la giusta misura?Oppure quando vogliamo comprare un anello per noi, ma siamo indecisi?

In caso di dubbi c’è comunque la guida alle misure sul sito ufficiale.

Si tratta di una guida molto semplice, ma che riesce in pochi minuti a risolvere ogni dubbio.

La guida infatti fornisce i dettagli su tutte le misure degli anelli, mostrando la corrispondenza in pollici e mm, e la corrispondenza a taglie di altri Paesi.

Dove acquistare i gioielli Pandora?

Infine, tutte le novità autunno inverno 2018 2019 possono essere acquistate sia nei punti vendita, sia negli store monomarca.

Tutte le novità firmate Disney, ma anche i classici a cuore, corona e componibili, si possono trovare in vendita anche online.

Quindi buone notizie se non si ha voglia di fare la fila al negozio.

L’intera collezione si trova sul sito ufficiale oppure su Amazon!

Per chi invece preferisce aspettare i saldi, ci sono comunque buone notizie.

Durante il periodo di saldi è possibile acquistare tutti i gioielli a prezzi scontati non solo nei punti vendita ma anche sul sito ufficiale.

Garanzia Pandora gioielli

Quando si parla di garanzia, Pandora fa sul serio.

Infatti, tutti i gioielli Pandora hanno una garanzia che dura 2 anni a partire dalla di acquisto.

Infatti tutti gli store sostituiscono gratuitamente ogni articolo a seguito di danneggiamenti dovuti alla produzione fino a 2 anni dalla data di acquisto originale.

Ovviamente, l’usura dovuta all’utilizzo, oppure l’eventuale l’ossidazione non è coperta dalla garanzia, quindi fate attenzione!

Pandora anelli: Riparazioni

Anche per quanto riguarda le riparazioni, la casa adotta le sue politiche.

Quando capita di rompere, anche involontariamente il gioiello, ci si può rivolgere allo store per la sostituzione dell’articolo.

Se in in questi casi l’articolo viene rotto nel periodo di validità della garanzia, allora lo store provvederà alla sua sostituzione.