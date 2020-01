Paola Barale a La Confessione: “Gianni Sperti voleva dei figli, io no…”

Paola Barale parla per la prima volta a La Confessione il programma in onda su canale 9 condotto da Peter Gomez della fine del suo matrimonio con Gianni Sperti, una storia nata per caso dietro le quinte di Buona Domenica dove entrambi erano parte del cast durata poco più di 3 anni che le ha dato tante soddisfazione ma che ad un certo punto è finita.

Paola ha rivelato che all’inizio fra loro c’era tanta passione, ma poi le cose sono cambiate perchè le loro priorità erano diverse: lui voleva dei figli mentre lei era concentrata sulla carriera, aggiungendo inoltre che a suo parere i bambini vanno fatti quando nella coppia c’è stabilità e loro erano arrivati in una fase in cui erano molto distaccati.

Paola Barale ha rivelato d’essersi innamorata di Gianni Sperti perchè era un uomo sicuro di se e molto forte, questo l’attratta e l’ha fatta innamorare di lui. Negli ultimi tempi prima della separazione Gianni era freddo e distaccato, il divorzio poi è stato duro e ha causato dispiaceri ad entrambi tanto da minare i ricordi dei tanti momenti passati insieme. Gianni ha poi passato un brutto periodo anche dal punto di vista professionale, ad aiutarlo nella rinascita Maria de Filippi che gli ha offerto il ruolo di opinionista a Uomini e Donne.

Paola Barale nega il flirt con Maria de Filippi: “Solo una leggenda metropolitana”

Paola Barale ha infine chiarito la sua posizione in merito al pettegolezzo che riguarda un suo presunto flirt con Maria de Filippi. La showgirl dichiara di non conoscere bene la conduttrice, l’avrà vista poche volte e non capisce da dove ha avuto origine questa leggenda metropolitana:” Io non conosco bene la signora De Filippi. L’avrò vista sì e no 10 volte, ma solo in studio.Le leggende metropolitane hanno sempre un fondamento di verità. Secondo me io ho capito da dove è nato questo rumor. Sono quasi convinta. Non dipendeva da me, ma dai comportamenti di altre persone che stavano intorno a me.”