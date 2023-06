Paola Caruso al mare con il figlio dopo l’operazione: come sta

Paola Caruso ha condiviso sui social alcuni scatti delle sue vacanze in Liguria. L’ex bonas di Avanti un altro è in spiaggia con il figlio Michele, che ha appena 4 anni, e che solo un mese fa è stato sottoposto ad un delicato intervento ad una gamba. Il piccolo in seguito ad un iniezione fattagli in Egitto ha riportato alcune lesioni al nervo sciatico che gli impedivano di camminare.

La showgirl ha raccontato il suo calvario nel salotto di Silvia Toffanin a cui ha riferito nel dettaglio ogni passo intrapreso per far tornare il figlio a camminare senza tutore. Molti i followers che l’hanno accusata d’aver inventato tutto e d’aver usato il figlio per aver popolarità, utenti che si sono dovuti ricredere dopo che il bambino è stato operato all’ospedale Gaslini di Genova. Ora Michele sta meglio, ma la ripresa totale è lunga e impegnativa.

- Advertisement -

Eppure negli scatti condivisi negli ultimi giorni il bambino è al mare e non porta il tutore. In molti si sono chiesti il motivo di questa scelta visto che la Caruso continua a ribadire che prima che Michelino torni a camminare in modo autonomo ci vorrà del tempo: “Cammina con il tutore ancora purtroppo… Ovvio in spiaggia non può tenere il tutore .Spero che tutto questo passi presto e che Dio ci aiuti“. La showgirl si sta impegnando molto per dare al figlia stabilità e per rassicurarlo sul fatto che presto guarirà totalmente.

Paola Caruso, lenta guarigione per Michelino

L’ex bonas di Avanti un altro ha avuto Michelino da sola. Quando ha detto al padre d’essere in dolce attesa l’uomo l’ha completamente abbandonata e ancora oggi non è presente nella vita del piccolo. Aiutata soprattutto dalle sue mamme, un’adottiva e l’altra biologica, Paola ha affrontato la patologia del figlio in modo maturo e consapevole.

- Advertisement -

La Caruso sa che la strada per la guarigione totale è lunga, ma non ha perso la speranza ed è certa che presto Michelino tornerà a camminare e potrà privarsi del tutore che ad oggi è il suo sostegno per guarire.