Paola Caruso, operato il figlio: ecco come sta oggi

Paola Caruso ha reso noto sui social che Michelino, 4 anni, è stato operato. Il bambino, in seguito all’iniezione di un farmaco inadatto che gli è stata fatta in Egitto, ha subito delle lesioni al nervo sciatico, che lo hanno costretto a muoversi con un tutore. L’ex bonas d’Avanti un altro ha raccontato la sua disperazione sui social e a Verissimo, ascoltata da una commossa e partecipe Silvia Toffanin.

Più medici hanno detto a Paola che le condizioni di Michelino erano gravi e nonostante le cure farlo tornare a camminare senza tutore sarebbe stato difficile. Il calvario di Paola è stato condiviso dai tanti fans che oggi sono felici di sapere che il bambino è stato operato all’ospedale Gaslin di Genova e che ha buone probabilità di guarire. Dopo mesi di dolore Paola ha condiviso un post dove appare con il figlio intenta a lasciare l’ospedale.

- Advertisement -

L’immagine la ritrae sorridente e felice di tornare a casa. La didascalia che accompagna la foto è rivolta ai medici e anche alla conduttrice di Verissimo che è sempre stata accanto a Paola: “Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare”. La showgirl ha poi aggiunto: “A Silvia per essermi stata accanto in tutto questo percorso per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo. Al dottore Nunzio Catena per avere operato Michele con tanta professionalità, umanità e rispetto e un GRAZIE A TUTTO L’OSPEDALE GASLINI DI GENOVA. “

Paola Caruso: “Ora bisogna solo pregare“

Paola Caruso è molto felice per la riuscita dell’intervento. Michelino sta meglio e ora dovrà affrontare una lunga riabilitazione, ma presto potrebbe tornare a camminare: “Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia… forza amore mio sei più forte anche di me”.

- Advertisement -

Tantissimi i messaggi social d’incoraggiamento e solidarietà: personaggi noti come Simona Ventura, ma anche i tanti fans dell’ex Pupa sono dalla sua parte e le fanno i migliori auguri: Michelino è un bambino forte e riuscirà a superare questa brutta tempesta.