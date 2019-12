Paola Caruso: “Non ho picchiato Moreno”

La saga sentimentale di Paola Caruso non sembra trovare un lieto fine, l’ex bonas di Avanti un altro è decisamente sfortunata con gli uomini: dopo aver avuto un relazione burrascosa con il padre del figlio Paola sembrava aver ritrovato l’amore e la serenità insieme a Moreno Merlo, ex tentatore e invece anche questa storia è capitolata. Recentemente Paola ha confessato che Moreno l’ha solo sfruttata e manipolata, voleva visibilità e le ha anche chiesto dei soldi. Immediata la risposta di Merlo che ha negato ogni accusa e ha affermato d’essere stato fisicamente aggredito dalla showgirl, aggressione provata d’alcuni certificati medici mostrati a Domenica Live. Intermediaria di questa vicenda ancora una volta Barbara D’Urso che ha dato voce e diritto di replica ad entrambe le parti coinvolte con la speranza di trovare la verità.

La Caruso, non presente in studio, ha risposo a Moreno dalle pagine di Instagram: ” Moreno è talmente pulito che ha aspettato 15 giorni per dire che l’ho minacciato e percosso. Fino a 15 giorni fa dormiva con me e mi scriveva che mi amava. Io ho depositato una denuncia da settimane ormai, lui zero. Aspettate di vedere il mio certificato. Il fulcro della questione è che lui mi registrava di nascosto, è reato penale.“

Paola Caruso: “Fino a 15 giorni fa mi diceva che mi amava”

Paola Caruso è un fiume in piena, è decisa a far valere la sua verità mettendo in ombra Moreno che secondo quanto racconta lei è un bugiardo patentato che prova ad uscire il più pulito possibile da una vicenda che anche lui non riesce a gestire:” Ha ricevuto talmente tante percosse da parte mia che la mattina dopo è venuto sotto casa con gente che avrebbe dovuto guardargli le spalle e non aveva alcun segno. Sono spariti in 10 ore.” Certi che la storia no n finisca qua…