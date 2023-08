Paola e Chiara: “Nella lontananza ci siamo riscoperte”

Dopo l’ultima partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo 2023 Paola e Chiara hanno ritrovato la loro verve conquistando le classifiche con Furore. Il pezzo è stato un successo e le due sorelle hanno dimostrato che l’intesa non si è mai sopita. Recentemente hanno dichiarato d’essere state molto unite sin da bambine. Hanno condiviso giocattoli e trucchi e fino a 20 anni hanno dormito nella stessa camere:

“Abbiamo dormito nella stessa stanza fino a vent’anni”. “Letto a cassetto: io sotto. Sentire di notte il suo respiro mi faceva passare la paura. Del buio. Ancora oggi dormo con la luce accesa, del bagno, o di una lucina piccola direttamente in camera”. Poi è arrivato il successo, i primi posti nelle classifiche e tanta fama intorno a loro. Ad un certo punto i riflettori si sono spenti e il loro feeling si è spento sia dal punto di vista professionale che privato.

- Advertisement -

Per un periodo sono state anche distanti, non si sono parlate, ma l’amore e l’affetto non è mai mancato: “Nella lontananza ci siamo riscoperte. Prima la simbiosi era uno schema”, ha affermato Chiara. “La distanza è servita per rendere più autentico il nostro rapporto”, ha precisato l’altra. Ha poi aggiunto Chiara: “Eravamo una formula. Ora siamo due donne adulte, sorelle, ciascuna coi propri gusti e desideri. Essere un duo oggi è una scelta, non uno schema”.

Chiara rivela: “Volevamo essere come la gente ci ricordava“

La scelta di tornare a cantare come il pubblico l’aveva conosciute si è rivelata azzeccata. Oggi Paola e Chiara sono due donne, ognuna ha la propria vita ma il loro trend d’union musicale è sempre lo stesso e a quanto pare è vincente. A chi l’ha criticate Chiara ha risposto:

- Advertisement -

“I coming back possono essere tristi. Noi volevamo essere come la gente ci ricordava, balletti, glitter, ma con un messaggio nuovo. Una macchina del tempo che porta indietro per dire che si può andare avanti”.