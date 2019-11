Paolo Ruffini: “Io e Diana stiamo vivendo un periodo down”

Paolo Ruffini confessa a Novella 2000 d'avere dei problemi di coppia con Diana del Bufalo, momenti no che lui stesso definisce down

Comico e conduttore di successo impegnato anche sul piano sociale Paolo Ruffini dichiara a Novella 2000 di vivere un momento di crisi con Diana del Bufalo, ex protagonista di Amici e oggi attrice di successo, un periodo non facile da superare che sta mettendo a dura prova il loro amore. Ricordiamo che solo qualche giorno fa Diana ha scritto sui social di non stare troppo bene e questo per vari motivi.

Oggi il comico spiega meglio cosa sta succedendo:” Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un momento un po’ down. Passerà“ Paolo è fiducioso che le cose torneranno al loro posto, riconosce che Diana è una donna fantastica e anche se si vogliono bene oggi non fanno progetti.

Paolo Ruffini festeggia il compleanno in teatro

Paolo Ruffini ha parlato oltre che dei problemi con Diana del Bufalo anche del suo compleanno, quest’anno lo festeggerà con i ragazzi affetti da Sindrome di Down con i quali è impegnato in teatro, persone fantastiche con cui condivide sia alcuni aspetti della vita professionale che privata che lo arricchiscono quotidianamente:” Festeggerò i miei 41 anni prima al Teatro Brancaccio di Roma, e poi dopo, con i ragazzi, si farà mattina! Abbiamo creato un gruppo che dà un gran valore alle cose belle della vita. Loro sono i tipici ‘ultimi che non vogliono arrivare primi’, gli basta stare insieme e io me la godo. Mi piace stare con loro. Lo scorso anno mi hanno fatto passare un compleanno indimenticabile“