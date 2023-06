Papa Francesco: al Gemelli per una visita di controllo

Sono passati solo 3 mesi dall’ultimo ricovero di Papa Francesco al Gemelli in seguito a un’infezione respiratoria. Oggi il Pontefice è ritornato in ospedale ma per una visita di controllo. Secondo quanto riferito da LaPresse, infatti, questa mattina Bergoglio sarebbe stato portato al Gemelli per una visita programmata. Il Pontefice doveva effettuare un esame diagnostico, di medicina nucleare, necessario per fornire informazioni su organi interni e tessuti.

Secondo le informazioni trapelate, il controllo sarebbe iniziato alle 10:40 e sarebbe terminato intorno alle 11:20. Secondo quanto riferito da Agenzia Nova, il Pontefice avrebbe potuto essere ricoverato per approfondimenti. Tuttavia dopo aver valutato il caso nel dettaglio, i medici hanno deciso per il rientro a casa. In seguito agli esami, Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli ed è tornato a Casa Santa Marta.

- Advertisement -

A causa dell’infezione respiratoria ha dovuto seguire una terapia ad hoc

A quanto si apprende dall’Ansa, il Pontefice avrebbe lasciato l’ospedale in auto alle 11:20, rientrando in Vaticano dalla porta del Perugino alle 11:40. A marzo Bergoglio a causa dell’infezione respiratoria ha dovuto seguire una terapia ad hoc. Il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, aveva comunicato: ”L’esito degli esami ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”.