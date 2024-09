Paramount+ le novità di settembre 2024

TULSA KING S2

Disponibile dal 15 settembre – Nella seconda stagione della serie originale TULSA KING, con protagonista il candidato all’Oscar Sylvester Stallone, Dwight e la sua banda continuano a costruire e a difendere il loro impero in crescita a Tulsa, ma proprio quando riescono ad ingranare si rendono conto di non essere gli unici a volersi imporre. Con le minacce incombenti della mafia di Kansas City e di un potente uomo d’affari locale, Dwight deve lottare per tenere al sicuro la sua famiglia e il suo gruppo e allo stesso tempo occuparsi di tutti i suoi affari.

Inoltre,

ha ancora delle questioni in sospeso a New York da risolvere. TULSA KING è interpretato da un cast stellare che comprende Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Domenick Lombardozzi, Andrea Savage, Garrett Hedlund e Dana Delany.

Il candidato all’Oscar Taylor Sheridan, il candidato all’Oscar e scrittore Terence Winter e il regista plurinominato Craig Zisk sono i produttori esecutivi. La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios in esclusiva per Paramount+.

Oltre a Sheridan, Winter e Zisk, TULSA KING è prodotto da David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Sylvester Stallone, Braden Aftergood e Keith Cox, ed è distribuito da Paramount Global Content Distribution. TULSA KING fa parte della library di contenuti originali di Sheridan su Paramount+ che comprende 1923, 1883, MAYOR OF KINGSTOWN, LAWMEN: BASS REEVES, l’imminente LANDMAN e la seconda stagione di LIONESS, attualmente in produzione.

RU PAUL’S DRAG RACE: GLOBAL ALL STARS

Disponibile dal 20 settembre – Nella giuria di RUPAUL’S DRAG RACE GLOBAL ALL STARS ci saranno RuPaul, insieme al giudice resident Michelle Visage e al coreografo Jamal Sims, oltre, a rotazione, a protagonisti provenienti da tutto il franchise internazionale. Dodici beniamine dei fan di tutto il mondo rappresenteranno i loro Paesi e si contenderanno il titolo di “Queen of the Mothertucking World”, un primo premio di 200.000 dollari e un posto nel padiglione internazionale della Drag Race Hall of Fame. Per l’Italia – direttamente dalla seconda edizione di Drag Race Italia – ci sarà Nehellenia che porterà sullo stage globale la sua verve e la sua bravura. MTV e World of Wonder Collaborano con All Out per il Fondo “Drag Saves the World”.

APPARTAMENTO 7A



Disponibile dal 28 settembre – il thriller psicologico APPARTAMENTO 7A, ambientato a New York nel 1965, racconta la storia precedente al leggendario classico dell’orrore “Rosemary’s Baby”, esplorando ciò che è accaduto nel famigerato edificio Bramford prima che Rosemary vi si trasferisse.La giovane e ambiziosa ballerina Terry Gionoffrio (Julia Garner, Ozark) sogna fama e fortuna a New York, ma dopo aver subito un infortunio devastante, una coppia di anziani e ricchi (Dianne Wiest e Kevin McNally) la accoglie nella loro casa nel lussuoso condominio Bramford. Quando il compagno di stanza e influente produttore di Broadway (Jim Sturgess) le offre un’altra possibilità di fama, sembra che tutti i suoi sogni si stiano finalmente realizzando. Tuttavia, dopo una serata che non riesce a ricordare del tutto, circostanze inquietanti la portano presto a riconsiderare i sacrifici che è disposta a fare per la sua carriera, mentre si rende conto che qualcosa di malvagio vive non solo nell’appartamento 7A, ma nello stesso Bramford. Il cast comprende Marli Siu, Andrew Buchan, Rosy McEwen e Kobna Holdbrook-Smith.

APPARTAMENTO 7A, un film originale Paramount+ in associazione con Paramount Pictures, è una produzione Platinum Dunes / Sunday Night ed è basato sul romanzo Rosemary’s Baby di Ira Levin. Diretto da Natalie Erika James, con la sceneggiatura di Natalie Erika James & Christian White e Skylar James, è prodotto da John Krasinski, Allyson Seeger, p.g.a, Michael Bay, Andrew Form, p.g.a, e Brad Fuller. c e Alexa Ginsburg sono i produttori esecutivi.

UNA FIABA MODERNA

Disponibile dal 26 settembre – Serie comedy-romantica coreana, in dieci episodi, basata sulla fiaba più amata da tutti: il sogno di una giovane ragazza è quello di diventare una vera Cenerentola e incontrare il suo principe azzurro. Quando lo incontra, ma lui non crede nell’amore, prende la decisione di diventare lei stessa la “Principessa Azzurra”. Con Lee-Jun-Young, Pyo Ye-jin e Lee Jun Hyuk.



DORA S1b & S2a

Disponibile dal 16 settembre – Prodotta da Nickelodeon Animation, DORA segue l’esploratrice bilingue preferita da tutti, mentre proseguono le sue epiche avventure nella mistica e magica foresta pluviale. Nella seconda stagione, Dora e la sua migliore amica scimmia, Boots, incontreranno nuove sfide, supereranno ostacoli insidiosi ed esploreranno nuovi territori fantastici. I bambini si uniranno all’iconica eroina latina nel suo viaggio, mentre incontra nuovi amici e aiuta gli altri, imparando lezioni stimolanti attraverso canzoni orecchiabili e risate senza sosta.

DORA è prodotta da Nickelodeon Animation a Burbank, in California, e creata da Chris Gifford e Valerie Walsh Valdes. Chris Gifford, Valerie Walsh Valdes e Rich Magallanes sono i produttori esecutivi. Henry Lenardin-Madden è il produttore esecutivo e Alejandro Bien-Willner è lo story editor. Marielle Kaar è il responsabile esecutivo della produzione di Nickelodeon per la serie. Dora l’esploratrice è stata creata da Chris Gifford, Valerie Walsh Valdes ed Eric Weiner.



Fin dal suo lancio su Nickelodeon il 14 agosto 2000, Dora l’esploratrice è emersa rapidamente come un fenomeno globale della cultura pop e, quasi 25 anni dopo, rimane uno dei programmi prescolari più visti di tutti i tempi. Dora ha superato i confini sociali, razziali e linguistici e rappresenta un eroe e un amico per milioni di bambini in tutto il mondo. La serie è vista in più di 150 Paesi e territori e tradotta in 32 lingue sui canali Nickelodeon e Paramount+ in tutto il mondo e in syndication. Nel corso delle sue otto stagioni, Dora l’esploratrice ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, tra cui Emmy®, Peabody, NAACP, Alma, Imagen, Latino Spirit, Gracie Allen, Parents’ Choice, Common Sense Media e Television Critics Association. La prima stagione di DORA è attualmente disponibile in streaming in esclusiva su Paramount+.

NÖTHIN’ BUT A GOOD TIME: LA STORIA DELL’HAIR METAL SENZA CENSURA

Disponibile dal 18 settembre – la nuova docuserie NÖTHIN’ BUT A GOOD TIME: LA STORIA DELL’HAIR METAL SENZA CENSURA, diretta da Jeff Tremaine (Jackass, The Dirt), mostra il fenomeno hard rock degli anni ’80 con interviste ai protagonisti della scena, tra cui Bret Michaels, Stephen Pearcy, Nuno Bettencourt, Dave “Snake” Sabo e Riki Rachtman, oltre a Corey Taylor e Steve-O, tra i tanti. Basata sull’acclamato libro “Nöthin But a Good Time: The Uncensored History of the ’80s Hard Rock Explosion” degli stimati giornalisti rock Tom Beaujour e Richard Bienstock, la serie offre uno sguardo fresco e spiazzante dietro le quinte di una delle epoche più iconiche della musica. Ogni episodio mostra la follia e l’ambizione sfolgorante che ha affascinato generazioni di amanti della musica e continua a influenzare la cultura fino ai giorni nostri.

I produttori esecutivi sono Jeff Tremaine e Shanna Newton per Gorilla Flicks; Eric Wattenberg, Scott Lonker e Will Nothacker per Wheelhouse’s Spoke Studios; Erik Olsen e Bruce Gillmer e Michael Maniaci per MTV Entertainment Studios. Richard Bienstock e Tom Beaujour sono produttori co-esecutivi.







PROSSIMAMENTE È TEMPO DI NUOVI FILM CHE SI AGGIUNGONO ALLA LIBRARY DI PARAMOUNT+:

BEATA IGNORANZA, CONFUSI E FELICI, DOMANI È UN ALTRO GIORNO, PERFETTI SCONOSCIUTI, NOSTALGIA, FERIE D’AGOSTO, LA PRIMA COSA BELLA, QUASI AMICI, SCAPPO A CASA;

MAMMA O PAPÀ, TU LA CONOSCI CLAUDIA, UNA FESTA ESAGERATA, NON SI RUBA A CASA DEI LADRI, CACCIA AL TESORO, CON TUTTO IL CUORE, MASCHI E FEMMINE, NON CI RESTA CHE IL CRIMINE, LO CHIAMAVANO TRINITÀ, CONTINUAVANO A CHIAMARLO TRINITÀ;

UNA CARRELLATA DI FILM CULT CHE VANNO AD ARRICCHIRE LA LIBRARY DI FILM CULT DI CARLO VERDONE, COME COMPAGNI DI SCUOLA, VIAGGI DI NOZZE, L’AMORE È ETERNO FINCHÈ DURA, ACQUA E SAPONE, BIANCO ROSSO E VERDONE, BOROTALCO, SONO PAZZO DI IRIS BLOND.

INOLTRE, ITALIANO MEDIO, QUEL BRAVO RAGAZZO, PUOI BACIARE LO SPOSO, IO CHE AMO SOLO TE, LA CENA DI NATALE.

NUOVI FILM DI FICARRA E PICONE: IL 7 E L’8, ANDIAMO A QUEL PAESE, LA MATASSA, L’ORA LEGALE; E AN CORA, GRANDI CLASSICI DI ROBERTO BENIGNI COME: NON CI RESTA CHE PIANGERE, LA VITA È BELLA, IL PICCOLO DIAVOLO E JOHNNY STECCHINO.

INFINE, NUOVI ANNUNCI SU PARAMOUNT+:

John Magaro si unirà al cast del thriller politico-spionistico THE AGENCY (ex The Department). come series regular. THE AGENCY, attualmente in produzione a Londra, è una nuova versione del dramma francese acclamato dalla critica “Le Bureau des Légendes” – LE BUREAU SOTTO COPERTURA, disponibile su Paramount+), ed è commissionato da Showtime Studios e prodotto in associazione con 101 Studios. George Clooney e Grant Heslov saranno produttori esecutivi attraverso la Smokehouse Pictures.

si unirà al cast del thriller politico-spionistico (ex The Department). come series regular. THE AGENCY, attualmente in produzione a Londra, è una nuova versione del dramma francese acclamato dalla critica “Le Bureau des Légendes” – LE BUREAU SOTTO COPERTURA, disponibile su Paramount+), ed è commissionato da Showtime Studios e prodotto in associazione con 101 Studios. George Clooney e Grant Heslov saranno produttori esecutivi attraverso la Smokehouse Pictures. Paramount+ ha annunciato che Sandro Rosta farà pate della serie originale STAR TREK: STARFLEET ACADEMY , entrando nel cast come cadetto. La serie seguirà le avventure di una nuova classe di cadetti della Flotta Stellare. Prodotta da CBS Studios, la nuova serie molto attesa inizierà prossimamente la produzione. Rosta si unisce al cast annunciato in precedenza dei cadetti, Kerrice Brooks, Bella Shepard, George Hawkins, Karim Diané e Zoë Steiner, oltre a Holly Hunter, che interpreta il capitano e cancelliere della Starfleet Academy. Altri membri del cast includono Tig Notaro e Robert Picardo, che riprendono i loro ruoli di Jett Reno e The Doctor, e le guest star Oded Fehr e Mary Wiseman, che riprendono i loro ruoli di ammiraglio Vance e Sylvia Tilly, nonché le ricorrenti guest star Gina Yashere e Paul Giamatti.

farà pate della serie originale , entrando nel cast come cadetto. La serie seguirà le avventure di una nuova classe di cadetti della Flotta Stellare. Prodotta da CBS Studios, la nuova serie molto attesa inizierà prossimamente la produzione. Rosta si unisce al cast annunciato in precedenza dei cadetti, Kerrice Brooks, Bella Shepard, George Hawkins, Karim Diané e Zoë Steiner, oltre a Holly Hunter, che interpreta il capitano e cancelliere della Starfleet Academy. Altri membri del cast includono Tig Notaro e Robert Picardo, che riprendono i loro ruoli di Jett Reno e The Doctor, e le guest star Oded Fehr e Mary Wiseman, che riprendono i loro ruoli di ammiraglio Vance e Sylvia Tilly, nonché le ricorrenti guest star Gina Yashere e Paul Giamatti. Amanda Books (Super Pumped) si unisce al cast della serie originale di SHOWTIME DEXTER: ORIGINAL SIN in un ruolo ricorrente. Brooks interpreterà Becca Spencer, l’ex moglie del capitano Aaron Spencer che condivide la custodia di loro figlio, Nicky. L’atteso prequel vede nel cast: Christian Slater come Harry Morgan, Patrick Gibson come Dexter Morgan, Patrick Dempsey come Aaron Spencer, Molly Brown come Debra Morgan, James Martinez come Angel Batista, Christina Milian come Maria LaGuerta, Alex Shimizu come Vince Masuka, Reno Wilson come Bobby Watt e guest star speciale Sarah Michelle Gellar, come Tanya Martin.

