Partita a carte sfocia in una lite: 78enne colpito alla testa

Una semplice partita a carte tra anziani è sfociata in una violenta lite. Siamo in provincia di Como, al circolo Acli della bocciofila di via don Sturzo a Mariano Comense. Qui un gruppo di persone si era ritrovato, come d’abitudine, per passare del tempo insieme. Tuttavia per banalissimi motivi di gioco, è iniziata una discussione, degenerata in uno scambio di parole di troppo e qualche offesa.

Secondo le ricostruzioni, un uomo di 58 anni di origine campana residente a Mariano Comense, si sarebbe alzato, sollevando una sedia e scagliandola contro Giampiero Colombo, pensionato di 78 anni di Cabiate. Quest’ultimo è ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Anna di Como, con gravi lesioni alla testa. L’uomo, infatti, è stramazzato a terra, battendo il capo sul pavimento.

Sul caso indagano i carabinieri di Mariano Comense

Una ferita che lo ha ridotto subito in gravi condizioni: il medico del 118, gli ha prestato un primo soccorso, per poi trasportarlo in codice giallo all’ospedale. Qui le sue condizioni sono apparse ancora più critiche, quando gli esami hanno rivelato la presenza di una emorragia cerebrale, resa ancora più grave dall’età del paziente e dalla potenziale fragilità. La ricostruzione della vicenda è affidata ai carabinieri di Mariano Comense.