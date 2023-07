Pasticceria Poppella: denunciato il titolare

Il titolare della pasticceria Poppella, sita in via Mario Pagano a Napoli, nota per aver inventato il Fiocco di Neve, è stato denunciato perché scoperto a rubare l’energia elettrica. Il tutto è partito da una segnalazione dell’Enel al 112: secondo gli ispettori, c’era da effettuare un controllo a un laboratorio che si trova nel cuore del quartiere Sanità. I carabinieri della stazione Stella hanno riscontrato una manomissione del contatore e del lettore di potenza.

I controlli si sono estesi anche al punto vendita della pasticceria, in via Arena alla Sanità, dove i militari dell’Arma hanno riscontrato le stesse manomissioni. Il commerciante simbolo della rinascita della Sanità e della lotta alla camorra, si è detto essere molto amareggiato. Ha parlato di un’ “anomalia” di funzionamento dei contatori che sarebbe stata individuata dai tecnici Enel ed ha aggiunto “pago circa 20mila euro di energia elettrica al mese, ho la coscienza tranquilla”.

Entro quattro giorni saranno installati i nuovi contatori

“Tutto verrà chiarito”. Secondo quanto ha spiegato il signor Poppella a NapoliToday, i contatori saranno analizzati da specialisti per capire cosa effettivamente sia successo. Nel frattempo l’attività di produzione e vendita potrà continuare grazie ad appositi generatori. “Entro quattro giorni saranno installati i nuovi contatori”, ha concluso il proprietario.