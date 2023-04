Paura a Lucca: esplosioni e fumo dai tombini

Paura in centro storico a Lucca. Questa mattina 17 aprile, intorno alle 10, in via Santa Lucia a due passi da piazza San Michele, delle piccole esplosioni sotterranee hanno scatenato il panico tra i passanti della zona. A queste è seguita una grande quantità di fumo nero che ha iniziato a salire dai tombini. A causare gli scoppi è stato il cedimento del giunto di media tensione tra due centraline Enel, che ha causato anche un black out.

Tutti i negozianti e gli abitanti del quartiere sono usciti in strada allontanandosi velocemente per paura. Fortunatamente le esplosioni non hanno provocato né danni né feriti. Sono stati proprio i commercianti a dare l’allarme, dopo aver visto uscire la colonna nera dalle fognature.

Gli esperti hanno escluso dalle cause una fuga di gas

Per gran parte della mattinata, la strada è stata interdetta al passaggio, in modo che potessero essere svolti gli interventi dei vigili del fuoco. Intervenuti in loco anche gli agenti della polizia municipale e i tecnici del Comune e di Enel. Per i rilievi, sono state utilizzate strumentazioni di precisione come sonde ottiche e per la rilevazione del gas. Tuttavia, fin da subito, gli esperti hanno escluso dalle cause una fuga di gas.