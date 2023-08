Paura in Val di Susa, esondato un torrente, 120 sfollati

Chi ha vissuto la situazione in prima persona la descrive come un’autentica valanga di fango che ha travolto tutto ciò che si trovava lungo il suo cammino. Il distacco di una frana e la conseguente esondazione del torrente Frejus hanno causato gravi danni al centro di Bardonecchia, situato in Val di Susa. Gli operatori di soccorso hanno lavorato duramente per individuare 5 persone disperse, mentre si contano ancora circa 120 sfollati a seguito del violento temporale che ha colpito l’area.

Frana a Bardonecchia, i video

Dai video che stanno circolando sui social media, è possibile vedere le persone fuggire via mentre alle loro spalle si avvicina l’onda di detriti che travolge ogni cosa: “Correte via, allontanatevi“, gridano alcuni abitanti a coloro che si trovavano nella zona. In altre riprese video e fotografie, è possibile osservare anche l’esondazione del Rio Merdovine che trascina con sé alcune automobili.

- Advertisement -

Sconsigliato passare a Bardonecchia

Al momento, è sconsigliato avvicinarsi a Bardonecchia sia attraverso la Strada statale sia tramite l’Autostrada, e il collegamento autostradale di Oulx in direzione Bardonecchia risulta chiuso. D’altro canto, è permessa e addirittura consigliata l’uscita da Bardonecchia in direzione Torino attraverso l’autostrada e la rete ferroviaria. Inoltre, al momento si riscontrano problemi alla rete idrica e al gas, che le autorità stanno cercando di risolvere, e le reti telefoniche non sono ancora completamente operative.