Peccioli: grave incendio in Via Salaiola

Ci troviamo a Peccioli, in provincia di Pisa, dove un incendio ha colpito un bosco locale mettendo in allarme i residenti.

Nonostante il divieto di appiccare fuochi sia stato prolungato dalla Regione fino al prossimo 22 Ottobre, continuano a scatenarsi gli incendi, alimentati anche dalla mancanza di pioggia.

L’incendio a Peccioli

Oggi, martedì 3 Ottobre, le fiamme hanno interessato un bosco in via Salaiola lungo il fiume Era. Per lo spegnimento, sono intervenute innanzitutto due squadre dei vigili del fuoco di Pisa.

In appoggio alle squadre di terra, inoltre, è intervenuto anche un elicottero dell’Antincendio boschivo della Regione Toscana e una campagnola della Protezione Civile.

Attualmente, le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, mentre sono in fase di svolgimento le operazioni di bonifica dell’area.

Gli incendi in Italia

In media, in Italia si verificano migliaia di incendi ogni anno. Nel periodo estivo, quando le temperature sono elevate e l’umidità è bassa, il rischio di incendi boschivi è particolarmente elevato. Gli incendi possono essere causati da molte diverse circostanze, inclusi atti criminali, negligenza umana, fulmini e altre cause.

Negli ultimi anni, a causa delle temperature torride, il numero di incendi è in aumento anche a causa del fenomeno mai pienamente sconfitto dei piromani.