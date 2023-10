Pepite di pollo e peperoni in friggitrice ad aria

Hai mai desiderato preparare un piatto buono e croccante senza l’uso di olio in eccesso? Le pepite dil pollo e peperoni sabbiati in friggitrice ad aria sono la risposta perfetta a questa domanda. Ecco come puoi prepararla in pochi minuti.

Questa ricetta semplice ma gustosa è perfetta per un pasto rapido e delizioso. I peperoni aggiungono un tocco di freschezza e colore al piatto, mentre il pollo risulta croccante grazie alla friggitrice ad aria.

Conosci il trucco per ottenere un pollo morbidissimo?

Marinatura: Marinarlo prima di cucinarlo è un modo eccellente per garantire morbidezza e sapore. Usa marinature a base di yogurt, latte, limone, aceto o olio d’oliva insieme a spezie e aromi a tuo piacimento. Lascia il pollo marinare in frigorifero per almeno 30 minuti, o anche durante la notte. Pezzi più piccoli: Taglia il pollo in pezzi più piccoli o usa tagli più teneri come petti di pollo o cosce disossate. Questi tagli cuociono più rapidamente e tendono a risultare più morbidi.

La cucina è arte

Se adori il polo puoi provare queste altre versioni buonissime:

Alette di pollo piccanti

Cotolette di pollo ai carciofi

Ingredienti Pepite di pollo con peperoni in friggitrice ad aria

500 g di petto di pollo, tagliato a tocchetti

1 peperone giallo piccolo, tagliato a fettine

1 peperone rosso piccolo, tagliato a fettine

1 peperone verde piccolo, tagliato a fettine

Pan grattato q.b

Prezzemolo oppure origano q.b

Olio d’oliva q.b

Sale e pepe a piacere

Procedimento

Preparate gli ingredienti. Tagliate il petto di pollo a tocchetti e i peperoni gialli e rossi a fettine.

Preparate un piatto con del pan grattato e aggiungete gli aromi a piacere. Questi possono includere prezzemolo, origano, aglio in polvere o altre spezie che preferisci.

Passate i pezzi di pollo nel pan grattato con gli aromi, assicurandoti che siano ben rivestiti.

A questo punto disponete i pezzi di pollo e peperoni nella friggitrice ad aria, assicurandovi di non sovrapporli troppo. Questo garantirà una cottura uniforme e croccante.

Aggiungete un filo di olio d’oliva sopra i pezzi di pollo e peperoni, e una spolverata di sale. Questo darà loro un tocco di morbidezza e aiuterà il pan grattato a dorare.

Cottura

Cuocete per circa 20 minuti a 180 gradi. Controllate la loro doratura e cottura per assicurarti che siano pronti, altrimenti fate andare altri 5 minuti.

Una volta che il pollo e i peperoni sono dorati e cotti, toglieteli dalla friggitrice ad aria e serviteli caldi.

Consigli

Gli ultimi 5 minuti di cottura dai un puff di olio spray questo trucco conferirà al piatto più croccantezza.

Accompagna le pepite di pollo con una salsa rosa piccante per esaltarne il sapore.