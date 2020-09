Per inseguire una mosca fa esplodere casa, uomo finito in ospedale

Per uccidere una mosca entrata in casa, un uomo fa esplodere la propria abitazione. Succede in Francia, con una racchetta elettrica che colpisce accidentalmente una bombola a gas forse difettosa.

Venerdì, in Francia, un uomo infastidito da una mosca ha preso una racchetta elettrica scaccia insetti e ha provocato l’esplosione della sua casa. Infatti, nel tentativo di uccidere o cacciare via il piccolo intruso ha colpito la bombola della cucina provocando un incendio divampante improvviso. Il fatto è avvenuto nel villaggio di Parcoul-Chenaud, nel sud-ovest della Francia.

Scacciamosche elettrico e una bombola a gas forse difettosa

Parcoul Chenaud – Credit Wikipedia

Parcoul Chenaud è un comune francese che si trova nel dipartimento della Dordogna, regione della Aquitania Limosino Poitou Charentes. Il piccolo comune nasce nel 2016 con la fusione di due realtà, Parcoul e Chenaud. Il fatto raccontato dalla BBC ha reso famoso e virale per qualche giorno questa zona francese.

L’uomo, di cui non si conosce il nome, ha ottant’anni, viveva da solo e, al momento dell’incidente, stava cenando. I media riportano i fatti ricostruiti grazie ai rapporti degli inquirenti e raccontati dai vicini di casa. L’anziano signore ha colpito accidentalmente la bombola a gas in cucina mentre tentava di uccidere una mosca con una racchetta elettrica . Si tratta di un oggetto molto acquistato nelle zone umide e di campagna, utile ad uccidere e a mandare via gli insetti che entrano dentro casa.

I media riportano una breve descrizione della bombola a gas colpita, sembra infatti che avesse una leggera perdita, piccola ma sufficiente per provocare un incendio a contatto con oggetto elettrico.

Nessun morto, solo un’ustione alla mano e una casa distrutta

L’esplosione è stata sentita dai vicini, l’uomo è stato molto fortunato perché è riuscito a scappare e a riportare soltanto una leggera ustione alla mano. I soccorsi lo hanno trasportato all’ospedale di Libourne dove è rimasto solo per le medicazioni necessaria e una prima bendatura.

L’incendio ha distrutto la cucina e ha provocato la caduta del tetto della casa. L’uomo non è rimasto in ospedale ma si è trasferito momentaneamente in un campeggio locale. La famiglia, invece, si sta occupando delle riparazioni, rimuovendo le macerie e ricostruendo la cucina e le stanze andate a fuoco. L’anziano accidentato, invece, continua ad alloggiare nel camping aspettando che guarisca l’ustione alla mano per poter contribuire nella ricostruzione della casa distrutta.