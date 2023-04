Pesaro, donna colpita alla testa con un mattone

Brutale aggressione questa mattina alle 8.30 in via Montenevoso a Pesaro. Una donna di 55 anni è stata colpita con un mattone e avrebbe riportato un forte trauma celebrale. La vittima è stata trovata stesa a terra in una strada minore che si trova vicino alle più trafficate via Milano e Strada Statale, con accanto l’arma del “delitto” ancora sporca di sangue. È presto scattato l’allarme, anche se ancora non si riesce a capire chi abbia avvertito le autorità.

In loco sono intervenute due ambulanze e anche l’elisoccorso da Ancona. L’elicottero, nell’effettuare l’atterraggio sulla statale all’altezza di via Milano nell’area dismessa di un benzinaio, ha rotto le pale colpendo un cartellone pubblicitario. Ha danneggiato l’elica e per questo non ha poi ripreso il volo. La donna è stata così trasportata con l’ambulanza in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette.

L’aggressione potrebbe essere avvenuta in una casa dove la donna svolgeva servizio di pulizie

Attualmente non sembrerebbe essere in pericolo di vita. L’aggressione potrebbe essere avvenuta all’interno di una casa dove la donna, probabilmente, svolgeva servizio di pulizie. L’abitazione dalla quale stava uscendo la colf, è stata sigillata e al momento gli uomini della scientifica si trovano sul posto per cercare di far luce sul caso. Si avranno maggiori informazioni nelle prossime ore.