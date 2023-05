Pescara: 13enne cade dalla finestra di una scuola, un volo di 5 metri

Intorno alle 9.20 di oggi 9 maggio, una ragazzina di 13 anni è precipitata dalla finestra della scuola 11 Febbraio ’44 in strada Colle pineta a Pescara. Secondo quanto riferito dall’agenzia ANSA, al momento le condizioni di salute della ragazzina sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazzina sarebbe caduta da una finestra al secondo piano della palazzina che ospita l’istituto scolastico, circa 5 metri.

L’alunna, avrebbe chiesto alla professoressa di potersi avvicinare alla finestra per prendere un pò d’aria e poi sarebbe caduta di sotto facendo un volo di diversi metri e finendo sull’asfalto vicino al cancello di ingresso. Non appena è trapelata la notizia, alcuni genitori hanno pensato che fosse opportuno andare a prendere i figli a scuola. Attualmente sul caso stanno indagando polizia e carabinieri per cercare di ricostruire al meglio le dinamiche della vicenda.

La scuola non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato la piccola e l’hanno trasportata in codice rosso all’Ospedale Civile per i dovuti accertamenti. I medici l’hanno sottoposta ad una Tac, per capire quali traumi ha riportato. La scuola non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda e per i compagni di classe della ragazzina è stato disposto il supporto psicologico.