Pescara: assalto a portavalori in A14

Oggi venerdì 7 luglio, alle 7 di mattina, si è verificato l’assalto a un portavalori lungo il tratto pescarese dell’autostrada A14. Il colpo è stato provato nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Nord/Città Sant’Angelo in direzione nord all’altezza di Villa Santa Maria, al km 375. Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 3 km di coda in direzione Bari e 2 km di coda in direzione Ancona.

La banda avrebbe escogitato questo piano: il portavalori della ditta Aquila è stato rallentato da un’automobile che lo precedeva e dalla quale sono usciti i malviventi armati di Kalashnikov. Hanno sparato qualche colpo ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Uno dei malviventi ha raggiunto un mezzo della Sicuritalia/Ivri che stava transitando sulla carreggiata opposta. Il conducente di questo mezzo aveva provato a fermarsi per prestare soccorso ai colleghi.

- Advertisement -

Il colpo è fallito perché i malviventi non sono riusciti a portare via il denaro

La banda ha anche buttato chiodi sulla carreggiata, oltre a dare alle fiamme mezzi pesanti per bloccare il portavalori. Tuttavia, il colpo è fallito perché i malviventi non sono riusciti a portare via il denaro. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.