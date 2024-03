Piacenza, incidente sulla A1: 2 morti e 6 feriti

Siamo sull’A1 all’altezza di Piacenza, al chilometro 56, corsia nord in direzione Milano. Pochi minuti prima delle 8 di stamattina si verifica uno schianto tra un’auto e due mezzi pesanti.

Dai primi rilievi, la causa dell’incidente sembra essere stata la scarsa visibilità provocata dalla fitta nebbia.

Sono stati immediatamente chiamati il 118 e la Polizia stradale: gli operatori sanitari della sezione di Piacenza e gli agenti di polizia hanno raggiunto il luogo dell’incidente dove hanno constatato che il tamponamento ha coinvolto un’automobile e due camion.

Autostrade per l’Italia ha disposto la chiusura al traffico del tratto compreso tra il bivio con la A21 e il Basso Lodigiano per consentire ai tecnici e alle forze dell’ordine di effettuare i dovuti rilievi per stabilire cause e responsabilità.

Naturalmente, sono stati ingenti i disagi per i pendolari in ingresso nel capoluogo lombardo. Al momento, si circola solamente su due corsie e si sono raggiunti i 7 chilometri di coda in direzione Milano.

Autostrade per l’Italia ha suggerito la deviazione verso la A1 in direzione Verona, per poi immettersi sull’A4, sia agli automobilisti sia ai mezzi pesanti provenienti da Bologna e diretti a Milano.

Il bilancio di questa disgrazia è di due persone decedute e altre sei rimaste ferite di cui una gravemente.