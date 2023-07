Piersilvio Berlusconi risponde alla D’Urso: “Voleva garanzie che non diamo più”

Nel corso della conferenza stampa organizzata per annunciare i nuovi palinsesti di Mediaset della prossima stagione Piersilvio Berlusconi ha parlato anche del caso Barbara D’Urso. L’Ad della rete ha confermato l’arrivo a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino che dopo più di 10 anni lascia L’Aria che tira in onda su La7.

La Merlino darà al format quotidiano un aspetto meno trash e più giornalistico e completerà quel cambiamento iniziato qualche anno fa. E se Barbara D’Urso ha dichiarato a La Repubblica d’aver saputo del suo licenziamento da un giorno all’altro, Piersilvio si è mostrato cortese e gentile e ha manifestato tutta la sua gratitudine alla storica conduttrice. Ha poi aggiunto che il rapporto non poteva andare avanti viste alcune garanzie da lei richieste:

“La ringrazio personalmente, non ci sono retroscena. Ha chiesto un rinnovo con la garanzia di un prime time all’anno. Oggi queste garanzie, per banali questioni economiche, non le diamo più. Forse per lei Pomeriggio 5 era una gabbia stretta. La discontinuità fa bene anche a una grande professionista“. Berlusconi ha poi aggiunto che Carmelita ha rifiutato un contratto biennale e ha ribadito che non poteva garantire prime serate senza format a disposizione.

Pomeriggio 5 si trasferisce a Roma

Il direttore dell’informazione di Mediaset Crippa ha esaltato l’arrivo di Myrta Merlino che darà a Pomeriggio 5 una nuova veste. La giornalista non condurrà da Milano, ma da Roma e l’impostazione del programma sarà del tutto rinnovata: “Myrta Merlino è un’altra novità importante. Ha le caratteristiche giuste per fare giornalismo popolare di qualità”.

Ha poi precisato che grazie all’arrivo della Merlino si sono aperte nuove opportunità: “Si sono aperte diverse opportunità, avendo a disposizione la Merlino, visto che si cambierà, si cambia dall’inizio stagione. Sarà Pomeriggio 5 ma andremo ancora di più verso linea attualità e giornalismo.”