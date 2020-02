Pietro delle Piane, fidanzato Antonella Elia: esiste la foto del bacio con Fiore Argento

Si continua a parlare del presunto tradimento di Pietro delle Piane, fidanzato ufficiale di Antonella Elia, con Fiore Argento, una storia che avrebbe dovuto avere la sua fine nel momento in cui la showgirl attualmente nella casa del Grande Fratello Vip ha chiarito il tutto con il compagno.

Pietro delle Piane, invece, non solo si è difeso vivacemente nei salotti di Barbara D’Urso, ma ha anche avuto l’avallo di Fiore Argento che pubblicamente ha ammesso che l’incontro con l’ex era solo un pranzo tra amici. Fiore ha anche detto che non ha chiamato lei i paparazzi e non può sapere se Pietro possa aver organizzato tutto.

Ospite di Mattino 5 Fiore Argento ha rivelato che con Pietro non c’è stato niente, lei è certa che ama Antonella Elia. Poi durante l’intervista ha telefonato in trasmissione Riccardo Signoretti direttore di Nuovo, magazine che ha pubblicato le foto incriminate, per comunicare a Federica Panicucci che esiste uno scatto dove i due sembra che si baciano.

Pietro delle Piane e Fiore Argento: c’è stato il bacio?

Riccardo Signoretti ha inviato la foto a Mattino 5 che in esclusiva l’ha mostrata al pubblico, uno scatto dove appare Pietro davanti a Fiore a distanza di bacio: “Esistono, però, altre fotografie, dove Pietro è di spalle e Fiore di fronte a lui, sono a distanza di bacio, non si vede un bacio, ma potrebbe essere. Ce l’ho, te la mando. A questo punto è un documento esclusivo di Mattino 5.”

Fiore ha negato l’accaduto e ha contestato le dichiarazioni del direttore di Nuovo affermando la sua estraneità a ciò che le viene imputato:” Mi ha abbracciato forte lui, anche troppo. Ci sono 3mila testimoni che potrebbero dire che non c’è stato niente, non c’è stato per niente questo bacio.“