Pluto Tv le novità di febbraio 2025

A febbraio, Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount – si arricchisce di nuovi contenuti e proposte: un mese dedicato alla musica, all’azione e agli attori più amati del cinema di Hollywood.





MUSICARELLI: I VOLTI DELLA MUSICA ITALIANA, PRESTATI AL GRANDE SCHERMO



Nella settimana dedicata al festival della canzone italiana, Pluto TV celebra gli storici protagonisti del nostro panorama musicale che si sono avventurati nel mondo del cinema: tutte le sere alle 21.00, dall’11 al 15 febbraio su Pluto TV Cinema Italiano. Primo appuntamento con “Fontana di Trevi”, dove Claudio Villa interpreta un suo giovane omonimo che, insieme all’amico Roberto, lavora in un’agenzia di viaggi della capitale; l’uno sogna di diventare un famoso cantante, l’altro di vivere di rendita, sposando una donna ricca. Mercoledì 12 febbraio, il protagonista sarà invece Nino D’Angelo, con “Fatalità” che racconta di un giovane rappresentante di calzature, che, lasciata la famiglia per un’avventuriera che lo ha illuso, truffato e poi abbandonato, finisce in carcere; una volta tornato in libertà però, il destino gli riserverà nuove grandi sorprese.

Giovedì 13 febbraio Gianni Morandi sarà il volto della terza serata con

“Totòsexy”: nei panni di se stesso, apparirà nella storia di Ninì e Mimì, due musicisti ambulanti finiti in prigione per contrabbando, che sognano ad occhi aperti e vivono di ricordi. Venerdì 14 febbraio andrà in onda “Urlatori alla sbarra”, con Mina e Celentano, in cui, tra raccomandazioni ed amicizie, un gruppo di giovani musicisti fa di tutto per esibirsi in televisione. Il ciclo dei Musicarelli si concluderà sabato 15 febbraio, con la messa in onda di “Little Rita nel West”, dove Lucio Dalla e Rita Pavone affiancano Terence Hill in un western dal sapore speciale; protagonista è Little Rita, il terrore dei banditi che disprezza oro e ricchezze, cause di ogni male.

AZIONE E FAR WEST PER UN FEBBRAIO RICCO DI EMOZIONI



Pluto TV Film Azione presenta “I Re delle Arti Marziali”, il ciclo esclusivo dedicato ai film più celebri di Jet Li e Jackie Chan, ogni venerdì alle 21.30. Il 7 febbraio andrà in onda la trilogia di “Once Upon a Time in China”, con Jet Li, dove il leggendario eroe delle arti marziali Wong Fei-Hung combatte contro il saccheggio della Cina da parte delle forze straniere.

Venerdì 14 febbraio sarà la volta di un’altra trilogia, “Police Story”, con Jackie Chan: un virtuoso agente di polizia di Hong Kong cerca di riabilitare il suo buon nome, quando un signore della droga lo incastra per l’omicidio di un poliziotto. Venerdì 21 febbraio, “Tigri d’assalto”: Ma Yuan (Jackie Chan), operaio delle ferrovie, guida una banda di combattenti per la libertà, contrastando l’esercito giapponese durante l’occupazione della Cina della Seconda Guerra Mondiale. A chiudere il ciclo dedicato alle arti marziali, venerdì 28 febbraio, arriva “Project A – Operazione Pirati”: la storia di un agente di polizia (Jackie Chan) che cerca di salvarsi dai suoi nemici del passato; ad ostacolarlo, i guai con un poliziotto corrotto e un gruppo rivoluzionario.



Le avventure su Pluto TV continuano con un triplo appuntamento settimanale sul canale Pluto TV Western che presenta un nuovo ciclo di film Minerva, in onda ogni lunedì, martedì e mercoledì alle 21.30. Tra questi, mercoledì 5 “Il tempo degli avvoltoi”; lunedì 10 “Il tredicesimo è sempre Giuda”; mercoledì 19, “Il bandito di Sierra Morena”; martedì 25, “Il suo nome è Qualcuno”.

ACCE DA HOLLYWOOD: TUTTI I SABATI ALLE 21:30 SU PLUTO TV FILM



Il sabato sera di Pluto TV Film è riservato a “Facce da Hollywood”, con una programmazione dedicata agli attori più amati dal pubblico. Il primo appuntamento è per il 1° febbraio con “Lo sciacallo”, dove Jake Gyllenhaal interpreta Louis Bloom, un approfittatore senza scrupoli, che trova lavoro come giornalista di cronaca nera a Los Angeles. Guidato dall’ambizione, le cose precipitano quando, pur di mettere a segno un grande scoop, interferisce pericolosamente con l’arresto di due assassini.

Pierce Brosnan, Toni Collette e Aaron Paul saranno i protagonisti di sabato 8 febbraio, con “Non buttiamoci giù”, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Nick Hornby. Quattro sconosciuti la notte di Capodanno si incontrano in cima al grattacielo più alto di Londra con lo stesso intento, ovvero quello di farla finita. Le insolite circostanze li porteranno a stringere un patto e darsi tempo fino a San Valentino per ripensarci. Il 15 febbraio arrivano Miley Cyrus, Ashley Greene e Douglas Booth, interpreti in “LOL – Pazza del mio migliore amico”: all’inizio del nuovo anno scolastico, il cuore di Lola è spezzato, ma la ragazza verrà ben presto sorpresa dal suo migliore amico, il promettente musicista Kyle, che le rivelerà ciò che prova per lei.

Infine, il 22 febbraio, Pluto TV Film propone “Bandidas”, con Salma Hayek e Penélope Cruz che, nel Messico di fine secolo, nel tentativo di combattere uno spietato sicario che terrorizza la loro città, si uniscono diventando una famigerata coppia di rapinatrici di banche.

