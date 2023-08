Polpo alla griglia? Provalo con la nostra ricetta in friggitrice ad aria

I secondi piatti di pesce sono importanti, per se stessi o per la propria famiglia rappresentano un piatto sano e nutriente. Per gli ospiti invece sono una vera delizia da servire, anche con del buon vino bianco leggero e frizzantino oppure un rosé.

Il piatto che andiamo a cucinare oggi in friggitrice ad aria è il polpo marinato. La sua carne risulterà morbida e saporita, potete scegliere come contorno delle ottime patate in friggitrice ad aria come quelle alla brace, oppure verdure grigliate o insalata fresca. Se optate per il piatto unico, abbinato a verdure o insalata, potete aggiungere anche il pane fresco o anche abbrustolito.

La cucina è arte

Ingredienti polpo in friggitrice ad aria

800 g di polpo fresco

succo di un limone

2 spicchi d’aglio

Olio evo

Prezzemolo e foglie di mentuccia q.b (non troppo poche e non abbondanti)

La marinatura con mentuccia

Pulite e lavate il polpo fresco, se acquistate un chilogrammo di carne aumentate di poco le quantità degli altri ingredienti. Prendete una terrina e inserite al suo interno il polpo fresco tagliato e marinatelo. Copritelo con succo di limone, olio evo, aglio, prezzemolo e non dimenticate la mentuccia.

Fate marinare il tutto dentro al frigo per un’ora, la terrina andrà coperta con della pellicola alimentare.

Cottura in friggitrice ad aria

Tirate fuori dal frigo la terrina con il polpo bello marinato da un’ora. Inseritelo nel cestello della friggitrice ad aria e cuocete a 200 gradi, per circa 15 minuti per lato, in totale trenta minuti.

Portatelo in tavola subito o lasciatelo leggermente raffreddare, non troppo. Aggiungete puff di olio finale e anche prezzemolo tritato, utilizzate la mentuccia anche come decorazione.

Questo piatto deve risultare tenerissimo dentro e croccante fuori.

Il piatto di portata può essere preparato anche con una base di spicchi di limone, rosmarino e foglie di menta fresca.

Consigli

Potete realizzare una deliziosa salsina, con olio limone e mentuccia, mescolate per 1 minuto e poi versatela sul polpo.

In questo sito abbiamo cucinato altre ricette di pesce, ad esempio gli spiedini di gambero e diverse sale per accompagnarli.

